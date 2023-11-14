Les 8 étapes (essentielles) avant la mise en service d’un train ou d'un RER

Vingt-quatre mois en moyenne, c’est le temps qu’il faudra à un train pour se faire tester sous toutes les coutures, avant d'accueillir les premiers voyageurs.

Deux années essentielles car, un train, ce sont :

Plusieurs milliers de voyageurs par jour , et ce, pendant plusieurs décennies

, et ce, pendant plusieurs décennies Un matériel qui doit être compatible avec les infrastructures, la signalisation, l'alimentation électrique du réseau ferré francilien, aux systèmes d’information voyageurs et adapté aux quais des différentes gares

avec les infrastructures, la signalisation, l'alimentation électrique du réseau ferré francilien, aux systèmes d’information voyageurs et adapté aux quais des différentes gares Mais aussi des réglementations et de multiples autorisations à obtenir pour la sécurité et le confort de tous

Des conditions particulières qui demandent une série de tests et essais complets, en huit étapes, afin d'assurer un service fonctionnel, confortable et accessible à tous les voyageurs.

Découvrez-les, une par une !