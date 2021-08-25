8 lieux de culture inspirants ou étonnants à découvrir en Île-de-France

Le château de Champs sur Marne. Ce n’est rien de moins que le château de Marie-Antoinette. Enfin, au cinéma, dans le film de Sofia Coppola. Il est aussi bien moins connu que Fontainebleau, Chantilly ou Versailles.

Partez à la découverte du calme et joli château de Champs sur Marne, de sa collection d’objets des XVIIème et XVIIIème siècles et de ses jardins si impeccablement dessinés.