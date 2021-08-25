8 lieux de culture inspirants ou étonnants à découvrir en Île-de-France
Publié le
Envie de culture et d’explorer en transports en commun, près de chez vous ? Théâtre, musée, château, salle concert ou cinéma : on vous entraîne à la découverte de 8 lieux culturels inspirants ou étonnants, parmi les milliers qui font la beauté de l’Île-de-France !
Le cinéma Louxor à Paris. Inauguré en octobre 1921, le Louxor s’inspire de l’Égypte des pharaons très à la mode à l’époque. Colonnes, mosaïques, papyrus, poutres ornées de hiéroglyphes, bas-reliefs : c’est à voir… avant de voir son film !
Seine et Marne (77)
Le château de Champs sur Marne. Ce n’est rien de moins que le château de Marie-Antoinette. Enfin, au cinéma, dans le film de Sofia Coppola. Il est aussi bien moins connu que Fontainebleau, Chantilly ou Versailles.
Partez à la découverte du calme et joli château de Champs sur Marne, de sa collection d’objets des XVIIème et XVIIIème siècles et de ses jardins si impeccablement dessinés.
Yvelines (78)
Le château de Monte Cristo au Port-Marly. Bienvenue chez Alexandre Dumas. C’est l’écrivain qui, au fait de sa gloire, fit construire ce petit château de style renaissance, assorti d’une mini-réplique du château d’If dont il fit son cabinet de travail.
Parc ravissant et intérieurs sublimes (on vous conseille le salon mauresque), partez à la découverte du « paradis terrestre » (ce sont ses mots) du père des Trois Mousquetaires !
Essonne (91)
L’opéra de Massy. Pas besoin d’aller à Paris pour profiter de la voix sublime des plus grands ténors. A Massy, depuis 1993, l’opéra s’offre à ceux qui aiment vibrer.
Et parce que le frisson de l’art passe aussi par les yeux, d’ici 2025, le Centre Pompidou va installer (et faire découvrir) ses réserves, juste à côté. A deux pas de la future station de métro « Massy Opéra » du Grand Paris Express !
Hauts-de-Seine (92)
Le Mastaba 1 à La Garenne-Colombes. Imaginez une maison carrelée de blanc, aux trois-quarts enterrée, éclairée par un immense puits de lumières… Un pot de fleur rouge monumental vous accueille : vous êtes au Mastaba 1.
Cette maison, inspirée des monuments funéraires égyptiens (les « mastabas »), c’est l’artiste Jean-Pierre Raynaud qui l’a conçue avec l’architecte Jean Dedieu, en 1986. D’abord pour entreposer ses œuvres, puis carrément pour y vivre. Avant de la céder à la ville, qui l’a ouverte au public et y expose ses œuvres.
Étonnant, fascinant : à visiter !
Seine-Saint-Denis (93)
Le Centre national de la Danse à Pantin. Au bord du canal de l’Ourcq, ce bâtiment à l’architecture brutaliste ne peut pas se manquer. On aime, on déteste, mais surtout on y vit, on y profite d’une culture ouverte à tous.
Val-de-Marne (94)
La Ferme du Buisson à Noisiel. Vous êtes ici dans ce qui fut une ferme expérimentale de la chocolaterie Menier. Briques, charpente apparente : cette scène nationale accueille également 2 salles de cinéma et un centre d’art contemporain.
Val-d'Oise (95)
Points communs Le Théâtre 95 à Cergy-Pontoise. Rénové, agrandi, ce théâtre emblématique, en cuivre et aluminium s'érige dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise tout d'écailles d'or vêtu. Un geste architectural fort, une rencontre urbaine inattendue et poétique, œuvre de l’architecte Gaëlle Penault et de l’urbaniste Dominique Montassut. Le bâtiment est certifié haute qualité environnementale.