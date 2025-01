Politique d'accessibilité du réseau

Le Schéma Directeur d’Accessibilité

La mise en accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacements a été rendue obligatoire par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par l’ordonnance du 26 septembre 2014.

L’accessibilité des transports collectifs concerne les véhicules, les gares ou arrêts, l’information voyageurs, ainsi que les équipements. L’objectif est que les personnes à mobilité réduite puissent entrer, circuler et utiliser l’ensemble des services comme les autres voyageurs.

Île-de-France Mobilités a approuvé son Schéma Directeur d’Accessibilité en 2009 puis son Schéma Directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité programmée (SD’AP) en juillet 2015. Celui-ci présente les orientations et priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de transport puis plus spécifiquement les travaux à réaliser sur le réseau routier et sur le réseau ferré.

Conformément à l’ordonnance du 26 septembre 2014 modifiant la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et en concertation avec les transporteurs, les collectivités, les associations concernées, Île-de-France Mobilités a proposé un agenda d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP ou Ad’AP) qui fixe notamment un calendrier précis des travaux restant à réaliser sur les réseaux ferrés et routiers d’ici 2024 :