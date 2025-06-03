Déclaration d'accessibilité de l'application Île-de-France Mobilité iOS

État de conformité

Pour l’application mobile iOS d’Île-de-France Mobilités, le taux de conformité à la norme EN 301 549 exprimé par le pourcentage de critères respectés (somme des critères conformes divisée par le nombre de critères applicables) est de 35% pour la partie consacrée à l’information voyageur et de 54% pour l’achat de titre de transport (panier/billettique).

À la date du 8 mars 2024, l’application mobile iOS d’Île-de-France Mobilités est donc considérée comme “non conforme” pour la partie consacrée à l’information voyageur” et “partiellement conforme” pour la partie dédiée à l’achat de titre de transport.