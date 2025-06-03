Déclaration d'accessibilité de l'application Île-de-France Mobilité iOS

Publié le

Île-de-France Mobilités s’engage à rendre ses services en ligne (internet, intranet, extranet et applications mobiles) accessibles conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Cette déclaration d’accessibilité s’applique à l’application mobile iOS d’Île-de-France Mobilités.

État de conformité

Pour l’application mobile iOS d’Île-de-France Mobilités, le taux de conformité à la norme EN 301 549 exprimé par le pourcentage de critères respectés (somme des critères conformes divisée par le nombre de critères applicables) est de 35% pour la partie consacrée à l’information voyageur et de 54% pour l’achat de titre de transport (panier/billettique).

À la date du 8 mars 2024, l’application mobile iOS d’Île-de-France Mobilités est donc considérée comme “non conforme” pour la partie consacrée à l’information voyageur” et “partiellement conforme” pour la partie dédiée à l’achat de titre de transport.

Résultats des tests : information voyageur

L’audit de conformité réalisé pour la partie “Information voyageur” par la sociétéTemesis, le 20 février 2024, révèle que 35 % des critères de la norme EN 301 549 sont respectés. Dans le détail :

  • le nombre de critères conformes est de : 9
  • le nombre de critères non conformes est de : 17
  • le nombre de critères non applicables est de : 24

Résultats des tests : achat de titre de transport

L’audit de conformité réalisé pour la partie “Achat de titre de transport” par la sociétéTemesis, le 8 mars 2024, révèle que 54 % des critères de la norme EN 301 549 sont respectés. Dans le détail :

  • le nombre de critères conformes est de : 15
  • le nombre de critères non conformes est de : 13
  • le nombre de critères non applicables est de : 22

Contenus non accessibles

Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes :

Liste des non conformités relevées pour la partie “Information voyageur”

  1. Niveau A - critère 1.1.1 - Non-text Content
  2. Niveau A - critère 1.3.1 - Info and Relationships
  3. Niveau A - critère 1.3.3 - Sensory Characteristics
  4. Niveau AA - critère 1.3.4 - Orientation
  5. Niveau A - critère 1.4.1 - Use of Color
  6. Niveau AA - critère 1.4.3 - Contrast (Minimum)
  7. Niveau AA - critère 1.4.4 - Resize text
  8. Niveau AA - critère 1.4.11 - Non-text Contrast
  9. Niveau A - critère 2.1.1 - Keyboard
  10. Niveau A - critère 2.1.2 - No Keyboard Trap
  11. Niveau A - critère 2.2.2 - Pause, Stop, Hide
  12. Niveau A - critère 2.4.3 - Focus Order
  13. Niveau AA - critère 2.4.6 - Headings and Labels
  14. Niveau A - critère 2.5.1 - Pointer Gesture
  15. Niveau A - critère 3.3.1 - Error Identification
  16. Niveau A - critère 3.3.2 - Labels or Instructions
  17. Niveau A - critère 4.1.2 - Name, Role, Value

Liste des non conformités relevées pour la partie “Achat de titre de transport”

  1. Niveau A - critère 1.1.1 - Non-text Content
  2. Niveau A - critère 1.3.1 - Info and Relationships
  3. Niveau AA - critère 1.3.4 - Orientation
  4. Niveau AA - critère 1.4.3 - Contrast (Minimum)
  5. Niveau AA - critère 1.4.4 - Resize text
  6. Niveau AA - critère 1.4.11 - Non-text Contrast
  7. Niveau A - critère 2.1.1 - Keyboard
  8. Niveau A - critère 2.2.2 - Pause, Stop, Hide
  9. Niveau A - critère 2.4.3 - Focus Order
  10. Niveau AA - critère 3.1.2 - Language of Parts
  11. Niveau A - critère 3.3.2 - Labels or Instructions
  12. Niveau A - critère 4.1.2 - Name, Role, Value
  13. Niveau AA - critère 4.1.3 - Status Messages

Dérogations pour charge disproportionnée et contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité

Aucun contenu exempté ou dérogé.

Établissement de cette déclaration d'accessibilité

Cette déclaration a été établie le 16 février 2023. Elle a ensuite été mise à jour le 18 octobre 2023 puis le 8 mars 2024.

Environnement de test

Les derniers tests ont été réalisés avec la version 8.0.0 de l’application mobile iOS d’Île-de-France Mobilités ainsi que la version 17.3.1 d’iOS.

Écrans ayant fait l’objet de la vérification de conformité pour la partie “Information voyageur”

  1. Écrans d’accueil (6 écrans)
  2. Crédit
  3. Itinéraire : écran d’accueil
  4. Itinéraire : recherche de lieu
  5. Itinéraire : ajout aux favoris
  6. Itinéraire : liste de résultat
  7. Itinéraire : détail d’un résultat
  8. Horaires : Accueil
  9. Infos trafic : Accueil
  10. Infos trafic : détail des informations
  11. Connexion
  12. Connexion : mot de passe oublié
  13. Connexion : inscription (4 étapes)
  14. Nous contacter

Écrans ayant fait l’objet de la vérification de conformité pour la partie “Achat de titre de transport”

  1. Écran d’achat
  2. Écran des titres et forfaits
  3. Écran de connexion
  4. Écran forfait Navigo semaine
  5. Écran confirmation achat
  6. Écran de paiement

Retour d'information et contact

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service de l’application mobile Android d’Île-de-France Mobilités, vous pouvez contacter son responsable pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

Voies de recours

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.

Vous avez signalé au responsable de l’application mobile iOS d’Île-de-France Mobilités un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un de ses services et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.

  • Écrire un message au Défenseur des droits
  • Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région
  • Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre)
    Défenseur des droits
    Libre réponse 71120
    75342 Paris CEDEX 07