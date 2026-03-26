Déclaration d'accessibilité du service web "Me déplacer" : partiellement conforme

La présente déclaration d’accessibilité s’applique au service web : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/.

Par ailleurs et conformément au décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019, Île-de-France Mobilités détaille la stratégie de mise accessibilité de ses services numériques au sein des documents suivants : · Le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique d'Île-de-France Mobilités 2025-2028 · Le plan d'actions accessibilité numérique 2025

ÉTAT DE CONFORMITÉ

Ce service web d’Île-de-France Mobilités est partiellement conforme avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité en raison des non-conformités, exemptions et dérogations énumérées ci-dessous.

RÉSULTATS DES TESTS

L’audit de conformité au RGAA 4.1.2 réalisé par la société Temesis en novembre 2024 révèle que 55,74% des critères RGAA sont respectés.

Dans le détail :

Nombre de critères conformes : 34

Nombre de critères non conformes : 27

Nombre de critères non applicables : 45

CONTENUS NON ACCESSIBLES

Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes :

Non conformité

Liste des critères non conformes :

Critère 1.1 : Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? Critère 2.2 : Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? Critère 3.1 : Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? Critère 3.2 : Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? Critère 3.3 : Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d’interface ou les éléments graphiques porteurs d’informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? Critère 5.2 : Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? Critère 6.1 : Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? Critère 6.2 : Dans chaque page web, chaque lien, a-t-il un intitulé ? Critère 7.1 : Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? Critère 7.3 : Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? Critère 7.5 : Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d’assistance ? Critère 8.6 : Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? Critère 8.9 : Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? Critère 9.1 : Dans chaque page web, l’information est-elle structurée par l’utilisation appropriée de titres ? Critère 9.2 : Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? Critère 10.1 : Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l’information ? Critère 10.2 : Dans chaque page web, le contenu visible porteur d’information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? Critère 10.6 : Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n’est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? Critère 10.7 : Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? Critère 10.7 : Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d’assistance ? Critère 10.9 : Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? Critère 11.1 : Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? Critère 11.2 : Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? Critère 11.5 : Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? Critère 11.8 : Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils regroupées de manière pertinente ? Critère 12.6 : Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d’en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? Critère 12.8 : Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ?

Dérogations pour cause de charge disproportionnée

Liste des contenus non accessibles dérogés pour charge disproportionnée : aucun

Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité

Les fichiers disponibles dans des formats bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018

Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle : Lecteur Vidéo YouTube, Chatbot (Screeb)

ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ

Cette déclaration a été établie le 7 novembre 2024.

Technologies utilisées pour la réalisation du site web

HTML

CSS

JavaScript

Environnement de test

Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web et lecteurs d’écran suivants :

Windows, NVDA 2024, Firefox 132

Windows, Jaws 2024, Firefox 132

macOS, VoiceOver, Safari

Android natif, TalkBack 15.1, Chrome

iOS, VoiceOver, Safari

Les outils suivants ont été utilisés lors de l’évaluation :

WCAG contrast checker

HeadingsMap

Web developer

ARC Toolkit

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité

Accueil : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/ Itinéraire (avec et sans carte) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire Résultat d’une recherche d’itinéraire entre Versailles Chantiers et Gare Montparnasse (uniquement l'onglet actif) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire/resultat?arrival=stop_area%3AIDFM%3A71139%7CStopArea%7CGare%20Montparnasse%7C75015%7CParis%2015e%20Arrondissement%7C598739.5044156743%7C2426923.749441864%7C75115&date=2024-11-07T11%3A50%3A00.000Z&departure=stop_area%3AIDFM%3A63880%7CStopArea%7CVersailles%20Chantiers%7C78000%7CVersailles%7C585222.6388102293%7C2421932.0115492465%7C78646&journeyProfil=10&mode=voiture&preferences=111111%7C11&sens=1 Horaire train : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/train Horaire bus : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus Résultat d’une recherche d’horaire de bus pour la ligne 14 (Poissy - Les Mureaux / Keolis Seine et Oise Est) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus/line%3AIDFM%3AC02571?direction=1&line=line%3AIDFM%3AC02571%7C%7C14%7CBus%7C&transporter Infos trafic Métro : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/metro Infos trafic bus : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus Résultat d’une recherche d’info trafic de bus pour la ligne 14 (Poissy - Les Mureaux / Collège Emile Zola, Vernouillet ) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/detail/line%3AIDFM%3AC02 571

RETOUR D’INFORMATION ET CONTACT

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du service web pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme : contacter le référent accessibilité numérique d'Île-de-France Mobilités.

VOIES DE RECOURS

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.

Vous avez signalé au responsable du site web un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un des services et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.