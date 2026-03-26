Déclaration d'accessibilité du service web "Me déplacer" : partiellement conforme

La présente déclaration d’accessibilité s’applique au service web : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/.
Par ailleurs et conformément au décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019, Île-de-France Mobilités détaille la stratégie de mise accessibilité de ses services numériques au sein des documents suivants : · Le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique d'Île-de-France Mobilités 2025-2028 · Le plan d'actions accessibilité numérique 2025
ÉTAT DE CONFORMITÉ
Ce service web d’Île-de-France Mobilités est partiellement conforme avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité en raison des non-conformités, exemptions et dérogations énumérées ci-dessous.
RÉSULTATS DES TESTS
L’audit de conformité au RGAA 4.1.2 réalisé par la société Temesis en novembre 2024 révèle que 55,74% des critères RGAA sont respectés.
Dans le détail :
- Nombre de critères conformes : 34
- Nombre de critères non conformes : 27
- Nombre de critères non applicables : 45
CONTENUS NON ACCESSIBLES
Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes :
Non conformité
Liste des critères non conformes :
- Critère 1.1 : Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ?
- Critère 2.2 : Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ?
- Critère 3.1 : Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?
- Critère 3.2 : Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ?
- Critère 3.3 : Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d’interface ou les éléments graphiques porteurs d’informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ?
- Critère 5.2 : Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ?
- Critère 6.1 : Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ?
- Critère 6.2 : Dans chaque page web, chaque lien, a-t-il un intitulé ?
- Critère 7.1 : Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ?
- Critère 7.3 : Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ?
- Critère 7.5 : Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d’assistance ?
- Critère 8.6 : Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ?
- Critère 8.9 : Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ?
- Critère 9.1 : Dans chaque page web, l’information est-elle structurée par l’utilisation appropriée de titres ?
- Critère 9.2 : Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ?
- Critère 10.1 : Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l’information ?
- Critère 10.2 : Dans chaque page web, le contenu visible porteur d’information reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ?
- Critère 10.6 : Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n’est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ?
- Critère 10.7 : Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ?
- Critère 10.7 : Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d’assistance ?
- Critère 10.9 : Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ?
- Critère 11.1 : Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ?
- Critère 11.2 : Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?
- Critère 11.5 : Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ?
- Critère 11.8 : Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils regroupées de manière pertinente ?
- Critère 12.6 : Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d’en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ?
- Critère 12.8 : Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ?
Dérogations pour cause de charge disproportionnée
Liste des contenus non accessibles dérogés pour charge disproportionnée : aucun
Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité
- Les fichiers disponibles dans des formats bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018
- Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle : Lecteur Vidéo YouTube, Chatbot (Screeb)
ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ
- Cette déclaration a été établie le 7 novembre 2024.
Technologies utilisées pour la réalisation du site web
- HTML
- CSS
- JavaScript
Environnement de test
Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web et lecteurs d’écran suivants :
- Windows, NVDA 2024, Firefox 132
- Windows, Jaws 2024, Firefox 132
- macOS, VoiceOver, Safari
- Android natif, TalkBack 15.1, Chrome
- iOS, VoiceOver, Safari
Les outils suivants ont été utilisés lors de l’évaluation :
- WCAG contrast checker
- HeadingsMap
- Web developer
- ARC Toolkit
Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
- Accueil : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/
- Itinéraire (avec et sans carte) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire
- Résultat d’une recherche d’itinéraire entre Versailles Chantiers et Gare Montparnasse (uniquement l'onglet actif) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire/resultat?arrival=stop_area%3AIDFM%3A71139%7CStopArea%7CGare%20Montparnasse%7C75015%7CParis%2015e%20Arrondissement%7C598739.5044156743%7C2426923.749441864%7C75115&date=2024-11-07T11%3A50%3A00.000Z&departure=stop_area%3AIDFM%3A63880%7CStopArea%7CVersailles%20Chantiers%7C78000%7CVersailles%7C585222.6388102293%7C2421932.0115492465%7C78646&journeyProfil=10&mode=voiture&preferences=111111%7C11&sens=1
- Horaire train : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/train
- Horaire bus : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus
- Résultat d’une recherche d’horaire de bus pour la ligne 14 (Poissy - Les Mureaux / Keolis Seine et Oise Est) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus/line%3AIDFM%3AC02571?direction=1&line=line%3AIDFM%3AC02571%7C%7C14%7CBus%7C&transporter
- Infos trafic Métro : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/metro
- Infos trafic bus : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus
- Résultat d’une recherche d’info trafic de bus pour la ligne 14 (Poissy - Les Mureaux / Collège Emile Zola, Vernouillet ) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/detail/line%3AIDFM%3AC02 571
RETOUR D’INFORMATION ET CONTACT
Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du service web pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme : contacter le référent accessibilité numérique d'Île-de-France Mobilités.
VOIES DE RECOURS
Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.
Vous avez signalé au responsable du site web un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un des services et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.
- Écrire un message au Défenseur des droits (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/)
- Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région ( www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues)
- Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) Défenseur des droits Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07