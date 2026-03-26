Déclaration d’accessibilité du service web "Mon espace" : non conforme

La présente déclaration d’accessibilité s’applique au service web :

https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/.

Par ailleurs et conformément au décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019, Île-de-France Mobilités détaille la stratégie de mise accessibilité de ses services numériques au sein des documents suivants :

ÉTAT DE CONFORMITÉ

Ce service web d’Île-de-France Mobilités est non conforme avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité car il n'existe aucun résultat d'audit en cours de validité permettant de mesurer le respect des critères d’accessibilité.

RÉSULTATS DES TESTS

En l'absence d'audit de conformité il n'y a pas de résultats de tests.

CONTENUS NON ACCESSIBLES

En l'absence d'audit, tous les contenus seront considérés comme non accessibles.

Contenus non soumis à l'obligation d'accessibilité

En l'absence d'audit, aucun contenu n'a été identifié comme n'entrant pas dans le champ de la législation applicable.

ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ

Cette déclaration d’accessibilité a été établie le 19 mars 2025.

Technologies utilisées pour la réalisation du site web

En l'absence d'audit, aucune technologie n'a été utilisée.

Environnement de test

En l'absence d'audit, aucun environnement de test n'est identifié.

Les outils suivants ont été utilisés lors de l’évaluation :

En l'absence d'audit aucun outil n'est identifié.

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité

En l'absence d'audit, aucune page n'a fait l'objet de la vérification de conformité.

RETOUR D’INFORMATION ET CONTACT

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du service web pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme : contacter le référent accessibilité numérique d'Île-de-France Mobilités.

VOIES DE RECOURS

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.

Vous avez signalé au responsable du site web un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un des services et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.