Toute l'actu de vos transports dans votre département - Édition 2023
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Vous souhaitez connaître le futur de vos transports du quotidien ? Découvrez "Toute l'actu des transports dans votre département", le magazine des mobilités du quotidien… et de demain, près de chez vous. Disponible en téléchargement direct, ci-dessous.
Les transports bougent près de chez vous
Les transports en commun évoluent en Île-de-France pour se faire le miroir des besoins de ceux qui les empruntent chaque jour avec, année après année, plus de confort, de sécurité, d'accessibilité et de nouvelles options pour réinventer sa mobilité au quotidien.
Quoi de neuf dans mes transports de tous les jours ?
- Nouvelles lignes et prolongements de lignes existantes,
- Bus, métros, trains et tramways nouvelle génération,
- Solutions de mobilité plus durables et inclusives,
- Transports en commun toujours plus sûrs,
- Places de stationnement sécurisées pour vos vélos et véhicules,
- Astuces pour une pratique du vélo facilitée,
- Agenda des travaux, près de chez vous.....