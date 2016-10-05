10 000 nouvelles places de Parcs Relais pour garer sa voiture et accéder facilement aux gares
Le Parc Relais désigne un espace de stationnement sécurisé aménagé à proximité d’une gare ou d’une station de train-rer. Il accueille les usagers qui utilisent la voiture particulière pour rejoindre le réseau de transports publics.
En contrepartie d’un abonnement (entre 0€ et 40€ par mois en grande couronne), les utilisateurs bénéficient d’une place de stationnement garantie dans un environnement propre, bien entretenu, accessible et équipé d’un dispositif de sécurité complet (dispositifs anti-intrusion, anti-stationnement sauvage, vidéosurveillance).
Pour les utilisateurs réguliers des Parcs Relais, pensez Navigo !
La carte Navigo permet dans certaines villes d’Île-de-France, l’accès aux places de parking, à condition d’avoir un forfait de transport valide et d’être titulaire d’un abonnement au Parc Relais.
Développement de nouveaux services en option
D’autres mesures pourraient être proposées comme le stationnement sécurisé pour les deux-roues motorisés, le prêt ou la location de vélos casiers sécurisés destinés aux utilisateurs des deux-roues motorisés et/ou des vélos (ex : stockage du casque), des consignes, des services de conciergerie, etc.
Plan emplacement des parcs relais en île-de-France. Nord-Ouest : objectif environ 23 000 places. Nord-Est : objectif environ 24 000 places.