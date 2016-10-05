10 000 nouvelles places de Parcs Relais pour garer sa voiture et accéder facilement aux gares

Le Parc Relais désigne un espace de stationnement sécurisé aménagé à proximité d’une gare ou d’une station de train-rer. Il accueille les usagers qui utilisent la voiture particulière pour rejoindre le réseau de transports publics.

En contrepartie d’un abonnement (entre 0€ et 40€ par mois en grande couronne), les utilisateurs bénéficient d’une place de stationnement garantie dans un environnement propre, bien entretenu, accessible et équipé d’un dispositif de sécurité complet (dispositifs anti-intrusion, anti-stationnement sauvage, vidéosurveillance).