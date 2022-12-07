Parking Relais : 10 000 places supplémentaires d'ici 2028
Nos parkings relais pour vous faciliter l'accès aux transports publics. 10000 places supplémentaires d'ici fin 2028. Gratuit avec un passe Navigo Annuel ou imagine R
La voiture et les transports en commun sont complémentaires pour de nombreux Franciliens qui doivent, chaque jour, emprunter leur véhicule pour se rendre à la gare la plus proche.
Avec l'idée de faciliter la vie des Franciliens, d'encourager l'intermodalité et de réfléchir au transport dans la logique “du dernier kilomètre”, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a voté, le 7 décembre 2022, la poursuite de programme Label Parking Relais en 2022-2028.
Ce programme, lancé en 2016, a permis la construction de 21 695 places, dont 10 000 labellisées Île-de-France Mobilités, réparties sur 77 parkings sur le réseau de transports en Île-de-France.
Qui peut bénéficier des offres Parking Relais ?
Avec, pour idée première, de proposer des espaces de parking proches de gares, propres et sécurisés qui optimisent les trajets quotidiens des voyageurs, abonnés ou non, ces parkings offrent des tarifs avantageux pour tous, et la gratuité de stationnement, pour les abonnés :
- Navigo annuel
- Imagine R de + de 18 ans
- Navigo annuel tarification senior
10 000 nouvelles places et une approche plus responsable
Pour répondre aux besoins et aux considérations des voyageurs et s’aligner aux exigences environnementales et réglementaires (zone à faible émission métropolitaine, loi climat, loi 3DS, etc.) le Label Parking Relais a façonné le plan de construction de ce nouveau programme sous le signe de la mobilité de demain.
Parmi les objectifs :
- Une architecture urbaine qui limite l’artificialisation des sols
- Des bornes pour recharger les véhicules électriques
- des tarifs préférentiels les jours de “pic de pollution” et les week-ends
Parking Relais de la gare Combs-la-Ville - Quincy
Début des travaux : 14 villes et 6 000 nouvelles places annoncées
Île-de-France Mobilités a annoncé le nom des 14 premières gares qui profiteront d’un parking et de 6 000 emplacements. Parmi elles :
- Coulommiers (77)
- Ecouen- Ezanville (95)
- Goussainville (95)
- Lieusaint-Moissy (77)
- Melun (77)
- Palaiseau (91)
- Saint-Michel-sur-Orge (91)
- Savigny-le-Temple-Nandy (77)
- Torcy (77)
- Valmondois (95)
- Marolles-en-Hurepoix (91)
- Noisiel (77)
- Les Mureaux (78)
- Villepinte-Parc-Sausset (93)
Une bonne nouvelle pour tous les travailleurs et les habitants de la petite et grande couronne qui pourront, avec plus de simplicité, passer de leur véhicule au RER ou au train et gagner, chaque jour, du temps !