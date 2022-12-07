Parking Relais : 10 000 places supplémentaires d'ici 2028 

La voiture et les transports en commun sont complémentaires pour de nombreux Franciliens qui doivent, chaque jour, emprunter leur véhicule pour se rendre à la gare la plus proche.

Avec l'idée de faciliter la vie des Franciliens, d'encourager l'intermodalité et de réfléchir au transport dans la logique “du dernier kilomètre”, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a voté, le 7 décembre 2022, la poursuite de programme Label Parking Relais en 2022-2028.

Ce programme, lancé en 2016, a permis la construction de 21 695 places, dont 10 000 labellisées Île-de-France Mobilités, réparties sur 77 parkings sur le réseau de transports en Île-de-France.