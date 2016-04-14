142 gares franciliennes équipées d’un dispositif de téléopération à horizon 2018

La téléopération permet de contrôler à partir d’un centre d’exploitation les escaliers mécaniques, les ascenseurs, les portillons de validation et l’éclairage. Aujourd’hui, ils ne fonctionnent que lorsque des agents sont présents.

Demain, grâce à la téléopération, ils fonctionneront pendant toute la durée du service. Après une première phase d’expérimentation au Val d’Or (ligne L), puis dans 14 gares du RER B nord, le système va être étendu à 142 gares SNCF. 300 nouvelles caméras permettront de contrôler à distance le bon fonctionnement et d’intervenir sur 200 ascenseurs, 112 escaliers mécaniques et 325 lignes de portillons de validation.

Les 6 apports majeurs de la téléopération :