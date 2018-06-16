16 juin 2018 : le Regio 2N arrive sur l’axe Paris-Montereau de la ligne R

Le déploiement de nouvelles rames Regio 2N a commencé dès décembre dernier sur la ligne R, avec 11 rames livrées sur l’axe Montereau-Melun via Héricy à ce jour.

A partir du 18 juin, 3 nouvelles rames Regio 2N circuleront entre Paris-Gare de Lyon et Montereau, pour atteindre 19 rames d’ici la fin de l’été. A partir de décembre, de nouvelles rames seront déployées progressivement entre Paris-Gare de Lyon et Montargis, pour répondre aux besoins de l’ensemble des 72 000 voyageurs de la ligne.

Le parc sera à terme de 42 rames, financées à 100% par Île-de-France Mobilités, pour un coût de 589 millions d’euros.