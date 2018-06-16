16 juin 2018 : le Regio 2N arrive sur l’axe Paris-Montereau de la ligne R
Le déploiement de nouvelles rames Regio 2N a commencé dès décembre dernier sur la ligne R, avec 11 rames livrées sur l’axe Montereau-Melun via Héricy à ce jour.
A partir du 18 juin, 3 nouvelles rames Regio 2N circuleront entre Paris-Gare de Lyon et Montereau, pour atteindre 19 rames d’ici la fin de l’été. A partir de décembre, de nouvelles rames seront déployées progressivement entre Paris-Gare de Lyon et Montargis, pour répondre aux besoins de l’ensemble des 72 000 voyageurs de la ligne.
Le parc sera à terme de 42 rames, financées à 100% par Île-de-France Mobilités, pour un coût de 589 millions d’euros.
Le Regio 2N : un train pensé pour les voyageurs
Que l’on veuille travailler, lire, dormir ou discuter avec ses voisins, les équipements des Regio 2N Transilien offrent à chacun le voyage qu’il souhaite. La présence d’accoudoirs, de prises de courant mais aussi d’un éclairage homogène, permettent à chacun de lire, de se reposer ou de travailler. Les voyageurs pourront profiter, pour plus de confort en hiver, du chauffage par le sol et en été de la climatisation.
Ceux qui souhaitent travailler ou simplement recharger leur téléphone portable le pourront également grâce à des prises électriques 220v installées entre les sièges.
Des espaces vélos sont également mis à disposition des voyageurs qui combinent train et vélo dans leurs trajets quotidiens.
- L’information des voyageurs : le voyageur a accès à tout moment aux informations sur son trajet, mises à jour : nom et nombre des arrêts, durée du trajet et correspondances possibles avec d’autres trains, bus, tram, métro.
- Accessibilité: un train 100% accessible pensé pour simplifier les déplacements des personnes à mobilité réduite avec un accès de plain-pied aux quais ou des poignées fixées au siège. Ces aménagements bénéficieront à l’ensemble des voyageurs.
- Sécurité: afin d’assurer la sécurité des voyageurs dans l’ensemble des espaces du train, chaque rame Regio 2N est équipée de 25 caméras de surveillance. Le Regio 2N est une rame dite « boa » permettant l’accès d’une voiture à l’autre de manière aisée. Des éclairages ont également été ajoutés sur les plateformes afin de renforcer le sentiment de sûreté.
Itinéraires des nouvelles rames Regio2N sur la ligne N et R. 19 rames neuves sur la ligne D dès fin 2019. 42 rames neuves sur la ligne R d'ici 2019. 73 rames neuves sur la ligne N d'ici 2021. Île-de-France Mobilités finance le renouvellement des trains à 100%.
708 Trains neufs ou rénovés entre 2016 et 2021