19 nouveaux espaces Véligo en Île-de-France

Véligo

Véligo a été créé par Île-de-France Mobilités pour inciter les voyageurs à utiliser leur vélo en complément des transports en commun. Ce service se traduit par l’aménagement, à proximité immédiate des entrées de gares ou stations, de consignes sécurisées et/ou d’abris en libre accès.

Les consignes sont accessibles avec une carte Navigo chargée d’un abonnement en cours de validité (Semaine, Mois, Annuel, imagine R, Solidarité Transport), et avec un abonnement annuel au service Véligo de 10 à 30 euros. A ce jour, 25 espaces Véligo sont en service, soit 1 616 places. L’objectif d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) est d’arriver à 20 000 places Véligo d’ici 2020.