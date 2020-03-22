Île-de-France Mobilités et la RATP mettent en place 22 lignes de bus réservées aux personnels hospitaliers

Pour rappel :

Ces navettes dédiées s'inscrivent dans le cadre d'actions menées pour faciliter le déplacement des soignants. Île-de-France Mobilités a ainsi renforcé 6 lignes de Transport à la Demande (Rambouillet (78), Houdan (78), Férolles (77), Jossigny (77), Nemours (77), Pontoise (95), Montereau (77)) et assume quotidiennement son rôle d’autorité organisatrice dans cette crise sanitaire exceptionnelle. Elle synchronise les actions de tous les opérateurs de transport franciliens, en maintenant toutes les lignes de transports pour que les personnes qui doivent aller travailler pour assurer la continuité de fonctionnement de notre pays dans cette période éprouvante puissent le faire sans difficultés (personnels de santé, policiers, pompiers, services publics, pharmaciens, personnels travaillant dans les supermarchés, personnels travaillant dans les secteurs stratégiques comme la production agro-alimentaires, les réseaux d’énergie, télécom, eaux, les agents de sécurité, …). Les Franciliens qui n’en ont pas une absolue nécessité sont invités à rester chez eux.

L’offre de transport régionale est adaptée au jour le jour pour maintenir des transports réguliers toute la journée avec une priorité sur la desserte des hôpitaux et des infrastructures de santé.

Le service de transports assuré par la RATP dans cette période exceptionnelle se fait grâce à l’engagement de tous ses salariés. Il permet aux autres fonctions essentielles à la Nation de rester mobilisées au service des Français (sanitaire et social, agro-alimentaire, énergie, eau, police, transport de marchandise, gestion des déchets, …).

Dans ce contexte de crise sanitaire inédite, le groupe RATP veille en premier lieu à la sécurité de son personnel et de ses voyageurs. Les consignes régulièrement actualisées du Gouvernement destinées à protéger les salariés et les voyageurs sont mises en oeuvre pour limiter la propagation du Virus COVID-19.

Consulter et télécharger les fiches des navettes dédiées au personnel hospitalier