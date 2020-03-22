Île-de-France Mobilités et la RATP mettent en place 22 lignes de bus réservées aux personnels hospitaliers
Ce service a été construit et élaboré avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il est réservé exclusivement aux personnels hospitaliers, avec un intervalle de passage d’un bus toutes les 30 minutes sur chaque ligne.
L’objectif est de permettre aux personnels hospitaliers de se rendre sur leur lieu de travail sans difficulté. Ce service s’inscrit en complément de la continuité de service sur le réseau francilien qui a maintenu une offre, même si réduite, pour permettre aux autres fonctions fondamentales de fonctionner et de se déplacer.
Les horaires de fonctionnement de ce nouveau service de bus ont été travaillées avec l’AP-HP pour les baser sur les besoins des personnels : 6h-9h ; 12h-15h ; 19h-22h.
Île-de-France Mobilités soutient le personnel soignant, avec 22 lignes de bus dédiées, une desserte prioritaire de tous les établissements de santé et 100 velos à assistance électrique Véligo Location mis à disposition des soignants.
Les 22 navettes mises en place pour les agents de l’APHP sont par ailleurs ouvertes à l’ensemble des personnels de soins et de santé comme les EPHAD et les cliniques privées.
Afin d’informer le personnel soignant de cette nouvelle offre, des fiches horaires ont été spécialement créées, ligne par ligne, et sont transmises à l’AP-HP pour communication en interne. Toutes les fiches horaires des lignes sont disponibles ci-dessous sur cette page et sur sur www.ratp.fr.
Les mesures de précaution pour les voyageurs et les conducteurs misent en œuvre à bord de ces navettes dédiées aux personnels hospitaliers sont les mêmes que celles dédiées aux lignes régulières : vitre anti-agression levée ; portillon ouvert en position nuit ; porte avant fermée ; rubalise à l’arrière de la cabine de conduite ; montée des voyageurs par la porte arrière.
Navette Gare de Lyon. Services de navettes à destination du personnel hospitalier de l'AP-HP.
Pour rappel :
Ces navettes dédiées s'inscrivent dans le cadre d'actions menées pour faciliter le déplacement des soignants. Île-de-France Mobilités a ainsi renforcé 6 lignes de Transport à la Demande (Rambouillet (78), Houdan (78), Férolles (77), Jossigny (77), Nemours (77), Pontoise (95), Montereau (77)) et assume quotidiennement son rôle d’autorité organisatrice dans cette crise sanitaire exceptionnelle. Elle synchronise les actions de tous les opérateurs de transport franciliens, en maintenant toutes les lignes de transports pour que les personnes qui doivent aller travailler pour assurer la continuité de fonctionnement de notre pays dans cette période éprouvante puissent le faire sans difficultés (personnels de santé, policiers, pompiers, services publics, pharmaciens, personnels travaillant dans les supermarchés, personnels travaillant dans les secteurs stratégiques comme la production agro-alimentaires, les réseaux d’énergie, télécom, eaux, les agents de sécurité, …). Les Franciliens qui n’en ont pas une absolue nécessité sont invités à rester chez eux.
L’offre de transport régionale est adaptée au jour le jour pour maintenir des transports réguliers toute la journée avec une priorité sur la desserte des hôpitaux et des infrastructures de santé.
Le service de transports assuré par la RATP dans cette période exceptionnelle se fait grâce à l’engagement de tous ses salariés. Il permet aux autres fonctions essentielles à la Nation de rester mobilisées au service des Français (sanitaire et social, agro-alimentaire, énergie, eau, police, transport de marchandise, gestion des déchets, …).
Dans ce contexte de crise sanitaire inédite, le groupe RATP veille en premier lieu à la sécurité de son personnel et de ses voyageurs. Les consignes régulièrement actualisées du Gouvernement destinées à protéger les salariés et les voyageurs sont mises en oeuvre pour limiter la propagation du Virus COVID-19.