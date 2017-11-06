29 renforts et modifications de lignes en Grande Couronne
« Le bus est une des clés de voûte pour améliorer la mobilité en Île-de-France. C’est tout particulièrement le cas pour la Grande Couronne où il est bien souvent la principale offre de transport en commun accessible pour les Franciliens. L’entrée en vigueur du renfort d’offre sur ces 29 lignes est la concrétisation d’un long travail de concertation publique et de partenariat avec les collectivités territoriales pour améliorer le quotidien des voyageurs »,explique Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région.
Une offre de bus renforcée pour la Grande Couronne
Les 29 lignes de bus concernées irriguent les départements de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. À terme, 158 lignes seront progressivement revues ou renforcées pour constituer un réseau de bus équilibré pour toute l’Île-de-France.
Le projet, financé par Île-de-France Mobilités à hauteur de 35 millions d’euros par an, implique :
- Des augmentations de l’offre et de la fréquence aux heures de pointe afin d’améliorer les conditions de confort des voyageurs
- Des renforts aux heures creuses en semaine et le week-end afin de mieux répondre aux besoins pendant ces périodes
- Des créations de services en soirée
- Des prolongements de lignes
- Des créations de nouvelles lignes
Des bus électriques pour le réseau d’Argenteuil
Cette refonte en profondeur s’intègre dans le cadre de la transition énergétique progressive des bus franciliens en innovant avec des véhicules modernes et plus propres.
En ce sens, la ligne 1 entre la Gare d’Argenteuil et la Gare de Sartrouville sera équipée de 8 bus 100 % électriques.