29 renforts et modifications de lignes en Grande Couronne

Une offre de bus renforcée pour la Grande Couronne

Les 29 lignes de bus concernées irriguent les départements de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. À terme, 158 lignes seront progressivement revues ou renforcées pour constituer un réseau de bus équilibré pour toute l’Île-de-France.

Le projet, financé par Île-de-France Mobilités à hauteur de 35 millions d’euros par an, implique :