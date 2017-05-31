3 milliards d’euros pour transformer les gares d’Île-de-France

L’effort de rénovation est engagé dans plus de 150 gares où des travaux sont en cours ou à l’étude pour l’embellissement des structures, l’amélioration de la circulation (construction de passerelles ou tunnels de franchissement des quais), l’amélioration des flux et de l’information voyageurs grâce à plus de signalétique et d’écrans. La priorité est donnée aux grandes gares de grande couronne.

Par ailleurs, l’une des priorités est la mise en accessibilité des gares pour les personnes en situation de handicap. Les travaux nécessaires sont donc engagés pour un budget de 1,4 milliard d’euros afin que 266 gares soient accessibles en 2025.

100% des gares ferroviaires seront intégralement vidéoprotégées d’ici 2021. Elles seront également toutes sous contrôle automatique, c’est-à-dire fermées par des portiques de validation de titres de transport, en 2021. La présence humaine, essentielle en gare, est renforcée cette année avec 700 agents supplémentaires consacrés à la sûreté déployés sur le terrain.