3 nouveaux espaces Véligo fin 2014 en Île-de-France

Gare du Val d’Europe – RER A (Seine-et-Marne)

Objectif : aménager sur l’accès Ouest de la gare un espace Véligo composé d’une consigne de 56 places sécurisées et 12 places en accès-libre.

En plus des équipements habituels, cette consigne Véligo est en outre équipée d’une pompe de gonflage électrique et de 6 places pour vélos à assistance électrique.