3 nouveaux espaces Véligo fin 2014 en Île-de-France
Gare du Val d’Europe – RER A (Seine-et-Marne)
Objectif : aménager sur l’accès Ouest de la gare un espace Véligo composé d’une consigne de 56 places sécurisées et 12 places en accès-libre.
En plus des équipements habituels, cette consigne Véligo est en outre équipée d’une pompe de gonflage électrique et de 6 places pour vélos à assistance électrique.
Gares d’Argenteuil et du Val d’Argenteuil – Ligne J (Val-d’Oise)
Deux abris Véligo sont installés en Gare d’Argenteuil. Ces abris de 30 places chacun sont aménagés sur le parvis de la gare, place Sémard et sur l’impasse des Buchettes, sortie « Orgemont ». Ces 60 nouvelles places s’ajoutent aux 36 déjà existantes.
En gare du Val d’Argenteuil, 30 places en accès libre et 30 places en consigne sécurisée vont être créées. Cet espace Véligo est aménagé à l’entrée nord de la gare (boulevard de la Résistance).