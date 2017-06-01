350 000 comptes Navigo en ligne
Dans l’espace personnel, l’utilisateur retrouve les forfaits Navigo mois et semaine, Navigo imagine R ou Navigo Annuel en cours de souscription ou déjà chargés sur sa carte Navigo. S’il est parent payeur de forfaits Navigo imagine R pour ses enfants, il pourra les retrouver dans le même compte en ligne. Le système ne permet cependant pas de retrouver les forfaits achetés sur carte Navigo Découverte, les utilisateurs de cette carte n’étant pas enregistrés dans la base des clients Navigo.
Ces services sont gérés par le GIE Comutitres, sur le site jegeremacartenavigo.fr accessible depuis le site navigo.fr.
Principaux services
- Accès à la liste des forfaits en cours de validité dans son espace personnel ainsi que tous les forfaits rattachés au même payeur
- Edition d’attestation de forfait pour le remboursement 50% employeur.
- Changement des coordonnées client et bancaires pour les clients en prélèvement ou paiement CB
- Régularisation d'impayés
- Souscription Navigo Annuel avec prélèvement bancaire.
- Possibilité de souscrire et renouveler le forfait Navigo Annuel au comptant par paiement CB (à partir de fin 2017)
- Suspension/reprise en ligne d’un forfait Navigo Anuel avec déchargement/chargement de la carte à un automate en gare ou station (évite de passer en agence/comptoir) - (à partir de fin 2017)
- Commande d’une nouvelle carte en cas de perte ou vol et envoi par La poste, (possibilité de retrait en comptoir, agence RATP et SNCF à partir de fin 2018)
- Déclaration de non réception de carte et envoi postal d’une nouvelle carte
- Dépôt de justificatif de bourse pour bénéficier du tarif boursier des forfaits imagine R
- Commande de nouvelle carte Bon plan pour les abonnés imagine R
- Si vous êtes équipés d’un lecteur de rechargement branché à votre PC par le port USB, achat et chargement de votre carte navigo avec des forfaits mois-semaine (Navigo ou TST). Paiement en ligne par carte bancaire.
- Demande de gratuité ou réduction Solidarité Transport.
De nouveaux services en ligne sur navigo.fr :
- Choisir mon forfait : Assistance au choix d'un titre de transport en fonction de ses envies, de ses besoins et de ses habitudes
- Organiser mes déplacements : Rechercher mon itinéraire avec ViaNavigo
- Gérer mon passe : Créer mon espace personnel, commander mon passe, recharger mon passe, déclarer la perte de mon passe, 1ère souscription à Navigo Annuel, mettre à jour mes coordonnées bancaires, obtenir une attestation de forfait pour mon employeur puis dès la fin 2017, renouveler ou suspendre mon forfait annuel