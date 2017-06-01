350 000 comptes Navigo en ligne

Dans l’espace personnel, l’utilisateur retrouve les forfaits Navigo mois et semaine, Navigo imagine R ou Navigo Annuel en cours de souscription ou déjà chargés sur sa carte Navigo. S’il est parent payeur de forfaits Navigo imagine R pour ses enfants, il pourra les retrouver dans le même compte en ligne. Le système ne permet cependant pas de retrouver les forfaits achetés sur carte Navigo Découverte, les utilisateurs de cette carte n’étant pas enregistrés dans la base des clients Navigo.

Ces services sont gérés par le GIE Comutitres, sur le site jegeremacartenavigo.fr accessible depuis le site navigo.fr.

Principaux services