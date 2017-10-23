5 nouvelles lignes Noctilien renforcées
Renforcement des lignes N22, N41, N44, N62, N63
Les 48 lignes du réseau de bus Noctilien circulent toutes les nuits de 00h30 à 5h30 le long des principaux axes ferroviaires d’Île-de-France. Le plan de développement du réseau Noctilien, pour un coût annuel d’environ 12 millions d’euros, a débuté en mai 2017 et sera finalisé courant 2018.
De nouvelles lignes seront également créées d’ici 2019-2020 afin d’améliorer le maillage de l’ensemble de l’Île-de-France.
Ligne N22 : PARIS (Châtelet) – JUVISY-SUR-ORGE (Juvisy-sur-Orge RER)
La ligne N22 dessert les communes de Paris, Villejuif, Thiais, Chevilly-Larue, Orly / Paray, Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge.
Sa fréquence est renforcée la nuit, du lundi au dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heures et par sens.
Ligne N41 : PARIS (Gare de l’Est) – VILLEPARISIS – MITRY-MORY (Villeparisis – Mitry-le-Neuf RER)
La ligne N41 dessert les communes de Paris, Pantin, Bobigny, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte, Vaujours et Mitry-Mory.
Sa fréquence est renforcée la nuit :
- du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heures et par sens
- le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heures et par sens
Ligne N44 : PARIS (Gare de l’Est) – SARCELLES (Gare de Garges – Sarcelles)
La ligne N44 dessert les communes de Paris, Saint-Ouen, Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains et Sarcelles.
Sa fréquence est renforcée la nuit, le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer une fréquence de 24 minutes.
Ligne N62 : PARIS (Gare Montparnasse) – LE-PLESSIS-ROBINSON (Robinson RER)
La ligne N62 dessert les communes de Paris, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Clamart, Châtillon et Le Plessis Robinson.
Sa fréquence est renforcée la nuit :
- du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heure et par sens
- le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heure et par sens
Ligne N63 : PARIS (Gare Montparnasse) – MASSY-PALAISEAU (Massy-Palaiseau RER)
La ligne N63 dessert les communes de Paris, Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry, Verrière le Buisson et Massy.
Sa fréquence est renforcée la nuit :
- du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heure et par sens
- le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heure et par sens