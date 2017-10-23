5 nouvelles lignes Noctilien renforcées

Renforcement des lignes N22, N41, N44, N62, N63

Les 48 lignes du réseau de bus Noctilien circulent toutes les nuits de 00h30 à 5h30 le long des principaux axes ferroviaires d’Île-de-France. Le plan de développement du réseau Noctilien, pour un coût annuel d’environ 12 millions d’euros, a débuté en mai 2017 et sera finalisé courant 2018.

De nouvelles lignes seront également créées d’ici 2019-2020 afin d’améliorer le maillage de l’ensemble de l’Île-de-France.