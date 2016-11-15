52 nouvelles rames pour les trains Francilien du réseau de la gare de Paris Saint-Lazare

Un train adapté au réseau Francilien

Au total, 134 rames circuleront sur le réseau Paris Saint Lazare.

Le train Francilien équipe déjà en partie les lignes L (sur Cergy) et J (sur Ermont-Eaubonne et Pontoise) où il a démontré ses performances sur cette zone particulièrement dense du réseau notamment du fait de la saturation des infrastructures et de l’interaction avec le RER A.

L’arrivée de ce nouveau matériel roulant s’accompagne également d’adaptations et d’aménagements effectués sur le réseau par la SNCF.

D’ici 2018, une ou deux tranches optionnelles du marché seront activées pour permettre l’équipement complet du réseau Paris St Lazare en matériel neuf et le déploiement de Franciliens sur la branche Paris-Provins de la ligne P qui sera électrifiée.