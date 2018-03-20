70 gares équipées d’espaces d’attente connectés

70 gares ont été dotées de ces espaces connectés de micro-working, chauffés et confortables. Ces espaces sont situés au plus près du cœur des gares et avec toujours en vue des écrans d’informations, pour ne pas rater son bus ou son train ! Ils sont mis à disposition des voyageurs qui peuvent ainsi travailler, surfer sur Internet ou recharger leurs équipements électroniques.

Ces 70 espaces connectés viennent compléter le réseau d’espaces de coworking installés en Île-de-France. Vous pourrez retrouver tous les espaces disponibles dans la région sur https://www.iledefrance.fr/coworking.