80 gares équipées de nouveaux espaces d’attente connectés

Île-de-France Mobilités a décidé d’équiper 80 gares supplémentaires d’espaces connectés qui offre un accès Wifi gratuit et des prises de courant en libre-service permettant de recharger son téléphone!

Espace d'attente connecté en gare, plan 3D vue de haut
Un espace d'attente connecté en gare pour les voyageurs

Un espace concentration, un espace astucieux, un espace dynamique

Durant l’année 2017, 70 gares ont été dotées de ces espaces connectés de micro-working, chauffés et confortables. Île-de-France Mobilités poursuit donc dans cette voie en équipant 80 gares supplémentaires dans l’ensemble de la Région. Ces espaces de 2 m2 (système de bornes) à 50 m2 sont situés au plus près du cœur des gares et avec toujours en vue des écrans d’informations, pour ne pas rater son bus ou son train ! Ils sont mis à disposition des voyageurs qui peuvent ainsi travailler, surfer sur Internet ou recharger leurs équipements électroniques.

SNCF Gares & Connexions est chargé de mettre en oeuvre ce programme intégralement financé par Île-de-France Mobilités.

Espace de travail connecté en gare pour les voyageurs
Work & Station, des espaces de travail en gare

Work & Station, ici travaillez, connectez-vous et rechargez vos batteries