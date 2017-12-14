80 gares équipées de nouveaux espaces d’attente connectés

Durant l’année 2017, 70 gares ont été dotées de ces espaces connectés de micro-working, chauffés et confortables. Île-de-France Mobilités poursuit donc dans cette voie en équipant 80 gares supplémentaires dans l’ensemble de la Région. Ces espaces de 2 m2 (système de bornes) à 50 m2 sont situés au plus près du cœur des gares et avec toujours en vue des écrans d’informations, pour ne pas rater son bus ou son train ! Ils sont mis à disposition des voyageurs qui peuvent ainsi travailler, surfer sur Internet ou recharger leurs équipements électroniques.

SNCF Gares & Connexions est chargé de mettre en oeuvre ce programme intégralement financé par Île-de-France Mobilités.