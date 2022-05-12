À partir du 16 mai, le masque est fortement recommandé dans les transports

C'est officiel : le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun à partir du lundi 16 mai 2022. Olivier Véran, Ministre de la santé, l'a annoncé au sortir du Conseil des Ministres du 11 mai.

Plus obligatoire, certes, mais toujours fortement recommandé. Car face à une pandémie en forte baisse mais toujours active, le masque reste le meilleur outil pour nous protéger les uns les autres.

Alors dans le train, le métro, le tram ou le bus, conservons nos bonnes habitudes.