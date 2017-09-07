Accessibilité des gares : SNCF relance les travaux à la demande de Valérie Pécresse

Des mesures prises pour relancer les travaux

« La décision unilatérale de reporter la mise en accessibilité de plusieurs gares d’Ile-de-France par SNCF Réseau n’est pas acceptable. D’autant que nos engagements financiers sont tenus. C’est pourquoi, j’ai demandé à SNCF Réseau d’engager les moyens financiers et humains nécessaires au maintien des travaux de mise en accessibilité prévus, notamment en gare de Savigny-le-Temple-Nandy, près de laquelle se situe la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-et-Marne. Cette décision a d’ailleurs été votée hier à l’unanimité par le Conseil d’Administration d’Ile-de-France Mobilités. Tous les moyens devront être mis en œuvre pour reprogrammer ces travaux le plus tôt possible. Des calendriers précis des travaux devront être présentés aux élus et aux habitants concernés, conformément aux engagements pris initialement. »

Valérie Pécresse, Président de la Région Ile-de-France et d’Ile-de-France Mobilités