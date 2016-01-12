Câble A-Téléval, le 1er transport par Câble en Île-de-France

Le premier projet francilien lancé pour la liaison entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges

Le téléphérique urbain entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton est le premier projet à l’étude lancé sur le territoire francilien, il portera le nom d’exploitation de Câble A et sera en concertation publique du 26 septembre au 28 octobre 2016.

Porté depuis 2008 par les collectivités locales notamment les communes et le département du Val de Marne, sous le nom de Téléval, ce projet répond à plusieurs objectifs majeurs du territoire :