Câble A-Téléval, le 1er transport par Câble en Île-de-France
Le premier projet francilien lancé pour la liaison entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges
Le téléphérique urbain entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton est le premier projet à l’étude lancé sur le territoire francilien, il portera le nom d’exploitation de Câble A et sera en concertation publique du 26 septembre au 28 octobre 2016.
Porté depuis 2008 par les collectivités locales notamment les communes et le département du Val de Marne, sous le nom de Téléval, ce projet répond à plusieurs objectifs majeurs du territoire :
- répondre à un besoin de liaison en transports collectifs entre Créteil et l’ensemble formé par les communes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ;
- développer une offre de transport fiable, capacitaire, accessible, confortable et respectueuse de l’environnement ;
- désenclaver le plateau qui s’étend sur Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges en le liant aux pôles environnants, notamment Créteil ;
- améliorer la liaison vers le réseau (Métro ligne 8 et ligne 15 du Grand Paris Express à terme) ;
- accompagner le développement urbain de ce territoire et la redynamisation des quartiers en difficulté ;
- proposer une alternative aux axes routiers locaux avec le développement des transports collectifs et des modes actifs.
Le Câble A-Téléval en chiffres :
- 4,5 km
- 700 voyageurs et 1 800 voyageurs à l’horizon de la mise en service de la ligne 15 Sud
- Une fréquentation journalière estimée entre 6 000 et 14 000 utilisateurs
Il est plus pertinent pour franchir les coupures urbaines. Il favorise l'intermodalité. C'est un téléphérique urbain, il est accessible à tous.