Concertation sur le réaménagement de la gare de Melun

Le contexte
La gare de Melun est la plus fréquentée de Seine-et-Marne. Elle est utilisée chaque jour par 43 000 voyageurs, usagers du RER D et de la ligne R, mais également des nombreuses lignes de bus qui desservent les deux gares routières situées de part et d’autre du bâtiment principal.
La gare de Melun souffre aujourd’hui d’importants dysfonctionnements en ce qui concerne les circulations et l’accessibilité. Le tunnel permettant la traversée des voies de chemin de fer n’est pas adapté et les stations bus, peu fonctionnelles, génèrent des conflits d’usages avec les piétons et les voitures.
Les futures changements de la gare de Melun
En outre, à l’horizon 2030, 30% de voyageurs supplémentaires sont attendus, notamment avec l’arrivée de la nouvelle ligne Tzen 2 qui reliera Sénart à Melun. Il est donc nécessaire d’envisager dés à présent un réaménagement en profondeur du pôle-gare pour mieux répondre aux besoins actuels et futurs des voyageurs.
Le projet
Le projet de réaménagement propose plusieurs axes pour améliorer le fonctionnement général de la gare :
- Améliorer les circulations pour les vélos, les piétons et personnes à mobilité réduite tout en réduisant la place de la voiture,
- Créer de nouvelles solutions pour franchir les voies ferrées,
- Moderniser et renforcer la signalétique sur l’ensemble du pôle,
- Réorganiser les deux gares routières actuellement trop contraintes et peu fonctionnelles.
D’ici 2030, les aménagements prévus permettront également d’accompagner la dynamique urbaine portée par la ville autour du « Quartier centre gare ». Il s’agit aussi de préparer l’arrivée future du Bus Tzen 2, une ligne à haut niveau de service qui reliera à terme Sénart à Melun.
Île-de-France Mobilités, l’État, la Région Île-de-France et la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine portent collectivement le projet.
La concertation
Pour chaque nouveau projet de développement du réseau de transports, une concertation publique est organisée pour informer et recueillir l’avis de tous sur le projet. Île-de-France Mobilités, porteur du projet, souhaite associer les habitants et les usagers de la façon la plus large possible. Pour cela,3 rencontres de formats diverssont prévues dans les jours qui viennent :
Rencontre des voyageurs, Atelier balade, Réunion publique
D’autres moyens d’information et d’expression sont mis à disposition des participants, notamment une plaquette incluant un coupon de participation et le site Internet permettant d’émettre un avis en ligne : www.amenagement-pole-melun.fr.
Retrouvez toute l’information sur le projet et la concertation : www.amenagement-pole-melun.fr.