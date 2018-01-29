Concertation sur le réaménagement de la gare de Melun

Le contexte

La gare de Melun est la plus fréquentée de Seine-et-Marne. Elle est utilisée chaque jour par 43 000 voyageurs, usagers du RER D et de la ligne R, mais également des nombreuses lignes de bus qui desservent les deux gares routières situées de part et d’autre du bâtiment principal.

La gare de Melun souffre aujourd’hui d’importants dysfonctionnements en ce qui concerne les circulations et l’accessibilité. Le tunnel permettant la traversée des voies de chemin de fer n’est pas adapté et les stations bus, peu fonctionnelles, génèrent des conflits d’usages avec les piétons et les voitures.