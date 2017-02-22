Gare de Val de Fontenay : participez à la concertation jusqu'au 24 mars 2017

Réaménagement de la gare de Val de Fontenay, concertation du 20 février au 24 mars 2017

Exprimez- vous sur les grands principes du projet :

La concertation est un temps d’information et d’échanges entre les partenaires du projet et le public et a pour but de recueillir les avis de tous : voyageurs, habitants, salariés, associations, etc. pour ensuite enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes exprimés.