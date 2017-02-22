Gare de Val de Fontenay : participez à la concertation jusqu'au 24 mars 2017
Des études ont donc été menées par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et ses partenaires, pour repenser l’aménagement et le fonctionnement d’ensemble de la gare afin d’améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs et préparer l’arrivée des nouveaux modes de transports.
Réaménagement de la gare de Val de Fontenay, concertation du 20 février au 24 mars 2017
Exprimez- vous sur les grands principes du projet :
- Sur le site Internet du projet de réaménagement de la gare Val de Fontenay
- Sur la carte T jointe à la plaquette d’information
- Tout savoir sur la concertation
La concertation est un temps d’information et d’échanges entre les partenaires du projet et le public et a pour but de recueillir les avis de tous : voyageurs, habitants, salariés, associations, etc. pour ensuite enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes exprimés.