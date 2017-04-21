Île-de-France Mobilités expérimente les cars à deux étages sur les lignes Express

La qualité de service à bord y est une priorité. Les deux nouveaux véhicules testés sont ainsi confortables, climatisés, dotés d’un plafond de verre au 1er étage pour donner une impression de clarté et offrent une capacité supérieure à celle de leurs prédécesseurs. Les cars à deux niveaux permettent en effet de transporter 83 passagers à chaque trajet contre 65 par véhicule aujourd’hui. Une amélioration non négligeable pour les usagers dont le temps de trajet est de plusieurs dizaines de minutes.

Ces nouveaux cars à deux niveaux pourraient ainsi être une solution pérenne pour répondre à la hausse de fréquentation et un modèle exportable sur d’autres lignes Express, dont le plan de développement pour les prochaines années a été adopté par Île-de-France Mobilités le 22 mars dernier.