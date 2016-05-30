Aménagement intérieur des futures rames du métro sur pneus MP14

Le design du métro MP14 propose des formes épurées, une signature lumineuse particulière et une cohérence visuelle avec les portes palières en station. Ce métro respecte la Plateforme Design d’Île-de-France Mobilités pour l’ensemble du matériel roulant d’Île-de-France et sera aux couleurs d’Île-de-France Mobilités et de la RATP sur sa livrée.

Les aménagements intérieurs, conçus pour améliorer le voyage des passagers, ont été dessinés autour de la thématique de l’alcôve, créant à la fois convivialité ou intimité. De vastes zones d’accueil proposent une accessibilité à tous les passagers, avec des espaces dédiés et des sièges en forme de « boomerang » améliorant la fluidité et la capacité des rames.

MP14 possède également un éclairage LED efficacement réparti dans le métro afin de donner un sentiment de sécurité et ne permettre aucune zone d’ombre. Les appuis et points de maintien sont conformes aux normes anti-basculement et renforcent le confort au sein de la rame. Les ventilations chaude et réfrigérée permettront de ressentir une sensation de bien-être quelle que soit la saison et la température à bord.

MP14 propose également une vidéo-protection complète et l’information dynamique à bord.