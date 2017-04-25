Appel à projets innovants Île-de-France Mobilités – SGP : les nouvelles mobilités se préparent dès aujourd’hui !
La construction des 200 km de lignes de métro automatique et de 68 nouvelles gares d’ici à 2030 constituent une opportunité unique de promouvoir, développer et tester des solutions innovantes pour penser les nouveaux pôles urbains et l’intermodalité autour des gares.
Améliorer l’intermodalité et faciliter la vie des usagers
Les candidats sont invités à proposer des solutions prêtes à être testées sur place dès 2017. Les projets devront permettre de développer des moyens alternatifs de déplacement afin de réduire le transport en voiture. De nouveaux usages de mobilité devront être imaginés par les candidats dans le cadre du développement durable. Ils sont encouragés à faire appel aux nouvelles mobilités douces, comme la marche ou le vélo et à la mobilité numérique (applications, médias ou information voyageurs). L’intermodalité sera également au cœur des projets, dans le but de simplifier toujours plus l’expérience des usagers.
« Avec cet appel à projets conduit en partenariat avec Île-de-France Mobilités, déclare Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris, nous testons dès aujourd’hui des modes de mobilité innovants pour favoriser des mobilités apaisées, qui réservent une place centrale aux circulations douces en vue de la réalisation de nos futures gares. Ainsi, lorsqu’elles seront mises en service, les 68 gares du Grand Paris Express seront à l’image de la métropole moderne et durable que nous voulons bâtir. ».
6 pôles pilotes dans toutes l’Île-de-France
Six pôles qui accueilleront des gares du Grand Paris Express ont été retenus comme pilotes de l’appel à projets : Antonypôle (ligne 18), Bondy (ligne 15 Est), La Courneuve « Six Routes » (lignes 16 et 17 Nord), Rueil – Suresnes « Mont-Valérien » (ligne 15 Ouest), Saint-Denis Pleyel (lignes 15 Est, 15 Ouest, 16 et 17 Nord) et Val-de-Fontenay (ligne 15 Est). Les solutions des lauréats de l’appel à projets seront expérimentées dans ces territoires à partir de septembre 2017.
Stéphane Beaudet, Vice-Président de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités a rappelé que « Île-de-France Mobilités pilote l’amélioration de la mobilité en Île-de-France. L’arrivée des quatre nouvelles lignes de métro et le prolongement de la ligne 14 est une occasion unique d’améliorer les déplacements des Franciliens en facilitant les changements de modes de transports. ».
« Le Grand Paris des nouvelles mobilités » est le quatrième appel à projets innovants lancé par la Société du Grand Paris. Il est co- piloté par Île-de-France Mobilités et mené en lien avec les collectivités locales. Start-up, PME, grands groupes ou encore groupements d’entreprises, sont invitées à proposer leurs solutions en faveur de nouvelles mobilités douces et numériques, d’ici au 24 mai 2017.
En savoir plus : http://www.innovation.societedugrandparis.fr/grand-paris-nouvelles-mobilites/