Appel à projets innovants Île-de-France Mobilités – SGP : les nouvelles mobilités se préparent dès aujourd’hui !

Les candidats sont invités à proposer des solutions prêtes à être testées sur place dès 2017. Les projets devront permettre de développer des moyens alternatifs de déplacement afin de réduire le transport en voiture. De nouveaux usages de mobilité devront être imaginés par les candidats dans le cadre du développement durable. Ils sont encouragés à faire appel aux nouvelles mobilités douces, comme la marche ou le vélo et à la mobilité numérique (applications, médias ou information voyageurs). L’intermodalité sera également au cœur des projets, dans le but de simplifier toujours plus l’expérience des usagers.

« Avec cet appel à projets conduit en partenariat avec Île-de-France Mobilités, déclare Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris, nous testons dès aujourd’hui des modes de mobilité innovants pour favoriser des mobilités apaisées, qui réservent une place centrale aux circulations douces en vue de la réalisation de nos futures gares. Ainsi, lorsqu’elles seront mises en service, les 68 gares du Grand Paris Express seront à l’image de la métropole moderne et durable que nous voulons bâtir. ».