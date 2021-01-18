Vianavigo devient l'application Île-de-France Mobilités et intègre le chargement du passe Navigo via iPhone

Pour vous aider à préparer au mieux vos déplacements, l’information voyageurs est aussi au cœur de l’application Île-de-France Mobilités. En effet, vous y trouverez d’un coup d’œil les perturbations en cours sur le réseau, les travaux en cours ou prévus sur votre ligne, ou encore les fils Twitter des lignes qui en disposent pour une information détaillée en temps réel.

Un nouveau nom : Île-de-France Mobilités

Vous l'aurez sûrement remarqué, le réseau de transport d'Île-de-France a gagné une identité visuelle unique qui se déploie chaque jour sur de nouveaux bus, trams, trains et métros. Son but ? Vous permettre d'identifier facilement les moyens de transports et services que nous vous proposons ! Dans ce sens, votre application qui s'appelait jusqu'alors Vianavigo, et qui a parcouru un long chemin depuis 2012 (!), intègre désormais l'identité et le nom d'Île-de-France Mobilités.

Vous souhaitez télécharger l’application qui permet à la fois de préparer vos trajets et de charger votre passe Navigo, c’est par ici :