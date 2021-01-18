Vianavigo devient l'application Île-de-France Mobilités et intègre le chargement du passe Navigo via iPhone
Gagnez du temps en rechargeant vos titres de transport via votre smartphone… Maintenant aussi sur iPhone !
Recharger votre passe Navigo en le posant simplement sur votre iPhone… Cela vous semble trop simple ? C’est pourtant désormais bien possible ! Avec l’application Île-de-France Mobilités, vous pouvez acheter vos titres de transport et les charger sur votre passe directement depuis votre smartphone. Si cela était déjà disponible pour les possesseurs de smartphones Android, il est désormais aussi possible d’en profiter si vous avez un iPhone !
A noter : pour les iPhones, ce service est compatible à partir de l'iPhone 7 disposant à minima de la version iOS 13, et à minima de la version iOS 14.5 pour les iPhones XR, XS et XS Max.
Désormais, plus la peine de faire la queue pour charger votre passe : que ce soit pour recharger votre abonnement mensuel ou pour un trajet ponctuel, vous pouvez le faire de chez vous ou sur le chemin de votre gare ou station.
De nombreux titres sont disponibles en fonction de vos besoins, des différents forfaits Navigo (Jour, Semaine et Mois) aux carnets de tickets t+... Alors à vos passes Navigo !
Vous chargez votre passe Navigo depuis votre smartphone pour la première fois ? N'hésitez pas à consulter nos tutoriels :
Et toujours tous les outils pour préparer, planifier et personnaliser vos déplacements
En plus de l’achat de titres, vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin pour préparer vos déplacements sur l’application Île-de-France Mobilités :
- arrêts de bus, gares et stations de métro proches de vous et prochains passages dans ces derniers ;
- itinéraires en temps réel en transports en commun, en covoiturage et vélo, avec la possibilité d’enregistrer vos lieux favoris pour les retrouver facilement ;
- prochains passages sur vos lignes en temps réel depuis votre page d’accueil ;
- plans des réseaux de transport en commun accessibles même hors-connexion ;
- et enfin, itinéraires piétons personnalisables en fonction de votre profil pour les tronçons de marche.
Pour vous aider à préparer au mieux vos déplacements, l’information voyageurs est aussi au cœur de l’application Île-de-France Mobilités. En effet, vous y trouverez d’un coup d’œil les perturbations en cours sur le réseau, les travaux en cours ou prévus sur votre ligne, ou encore les fils Twitter des lignes qui en disposent pour une information détaillée en temps réel.
Un nouveau nom : Île-de-France Mobilités
Vous l'aurez sûrement remarqué, le réseau de transport d'Île-de-France a gagné une identité visuelle unique qui se déploie chaque jour sur de nouveaux bus, trams, trains et métros. Son but ? Vous permettre d'identifier facilement les moyens de transports et services que nous vous proposons ! Dans ce sens, votre application qui s'appelait jusqu'alors Vianavigo, et qui a parcouru un long chemin depuis 2012 (!), intègre désormais l'identité et le nom d'Île-de-France Mobilités.
Vous souhaitez télécharger l’application qui permet à la fois de préparer vos trajets et de charger votre passe Navigo, c’est par ici :
Enfin, si vous cherchez des détails sur le fonctionnement de l'appli, ces pages pourront vous être utiles :