La première rame du Tram T13 est arrivée à Versailles !

Des nouvelles rames modernes

D’une longueur de 42 mètres, les rames du Tram T13 comptent 250 places dont 90 assises. Elles vous apporteront un vrai confort pour tous vos déplacements en Yvelines !

Ces rames de type "tram-train" tireront parti de la Grande Ceinture Ouest en misant sur la vitesse du train, mais également sur les performances urbaines du tram sur les voies urbaines dédiées. Ce système permet de réduire les temps de trajet tout en s’insérant parfaitement dans un cadre urbain et péri-urbain !