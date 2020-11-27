La première rame du Tram T13 est arrivée à Versailles !
La rame a d’abord été séparée en deux parties dans l’atelier de construction de Valenciennes. Cela permet alors d’assurer son transport jusqu’au site de maintenance et de remisage (SMR) de Versailles Matelots, où elle pourra désormais être réassemblée.
Les 10 autres rames seront livrées progressivement depuis l’atelier de construction Alstom de Valenciennes. Prochaine étape en janvier, où vous pourrez découvrir les images de la rame assemblée.
Des nouvelles rames modernes
D’une longueur de 42 mètres, les rames du Tram T13 comptent 250 places dont 90 assises. Elles vous apporteront un vrai confort pour tous vos déplacements en Yvelines !
Ces rames de type "tram-train" tireront parti de la Grande Ceinture Ouest en misant sur la vitesse du train, mais également sur les performances urbaines du tram sur les voies urbaines dédiées. Ce système permet de réduire les temps de trajet tout en s’insérant parfaitement dans un cadre urbain et péri-urbain !
Le Tram T13 reliera Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l’École, et desservira également les villes de Mareil-Marly, L’Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly et Versailles.