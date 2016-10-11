Assises 2016 de la mobilité en Île-de-France le 23 novembre 2016

Les lauréats 2015 des Trophées de la mobilité

En 2015, les Assises avaient permis de récompenser six projets :

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis en place une démarche volontariste afin d’améliorer l’attractivité du réseau de bus grâce à un programme de « résorption des points durs de circulation des bus ». Ce programme vise à traiter de manière globale, cohérente et priorisée les difficultés de circulation des bus et à améliorer durablement leur régularité.

Créée en 2012, Le Triporteur est une société ayant pour objectif de faciliter la vie des Franciliens en offrant un service pratique et rapide d’entretien et de réparation du vélo au plus près des cyclistes et de leurs trajets. Le Triporteur est itinérant et propose ses services dans différents lieux d’Île-de-France (gares et marchés). Il est présent dans une dizaine de site plusieurs fois par mois.

La ville de Fontenay-sous-Bois a également été distinguée dans cette catégorie pour l’élaboration et la mise en place d’un plan de jalonnement à destination des modes actifs. La municipalité a articulé ce jalonnement autour de quatre itinéraires afin de rendre l’usage de la marche et du vélo plus attractif. Ces quatre parcours, qui traversent la ville, sont caractérisés par une couleur, un symbole et un nom offrant une nouvelle lecture du territoire aux citoyens. Ce projet prend en considération tous les habitants et leur mode de déplacement, y compris les personnes en situation de handicap et propose des itinéraires à l’abri de la circulation motorisée.

La commune d’Ollainville a adopté en 2013 son Plan de mise en accessibilité de la voirie (PAVE), qui est également un outil dans le choix et la priorisation des voies à réhabiliter sur le territoire communal. La commune d’Ollainville a alors inscrit sur les années budgétaires 2012 et 2013 la réfection et la mise en accessibilité PMR de 2 rues.

Depuis 2009, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines mène sur son territoire, avec la Chambre de commerce et d’industrie Versailles – Yvelines et l’association d’entreprises DELTAS SQY, une démarche d’élaboration et d’animation de plans de déplacements inter-entreprises (PDIE). Les PDIE sont des démarches concertées au niveau de zones d’activités économiques qui visent une réduction de la pollution liée au trafic routier en favorisant les solutions alternatives de déplacement.

Dans un contexte de fort développement du e-commerce en France, une nouvelle solution a été créée pour retirer les colis : les Pickup Station. Ce service donne la possibilité aux clients des sites marchands en ligne de se faire livrer dans des consignes appelées Pickup Station. Souples d’utilisation, accessibles et ouvertes sur de grandes amplitudes horaires, elles sont actuellement déployées dans 110 lieux en Île-de-France. Ce service permet de réduire le nombre de kilomètres parcourus en ville par les véhicules de livraison.