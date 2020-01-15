[Alerte⚠️] Des sites internet et mails frauduleux concernant le remboursement Navigo
Un dépôt de plainte a été déposé. Si vous avez été victime de cette escroquerie, nous vous invitons à faire un signalement sur le site du ministère de l’intérieur au lien suivant :
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
Soyez extrêmement prudents, des sites frauduleux concernant le dédommagement Navigo ont été signalés. Nous rappelons qu'une seule plateforme sera mise en place à l'adresse mondedommagementnavigo.com et qu'elle sera ouverte d'ici fin janvier.