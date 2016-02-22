Avis favorable de la Commission d’enquête pour le tram 10

Les maîtres d’ouvrage, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et Département, répondent à l’avis de la commission dans un document officiel, la Déclaration de projet, qui formalise leurs engagements suite aux conclusions de l’enquête publique.

Le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France approuve ainsi la Déclaration de projet du tram 10, confirmant son intérêt général.

La Déclaration de projet sera prochainement soumise à l’approbation du Département des Hauts-de-Seine, ce qui permettra au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur l’utilité publique du projet, étape indispensable pour la poursuite des études et le démarrage des travaux.

Le tram 10 permettra de relier La Croix de Berny (Antony) à la Place du Garde (Clamart). Il traversera les communes d’Antony, de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Clamart, desservant ainsi de nombreux équipements et projets urbains.