Baptême du tunnelier Eole à Courbevoie

Un matériel roulant nouvelle génération

La future ligne E du RER sera équipée d’un matériel de nouvelle génération financé à 100% par Île-de-France Mobilité : le RER-NG, futur RER d’Île-de-France.

Sous l’impulsion de Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités a engagé une politique ambitieuse d’accélération du renouvellement et des rénovations des trains dans le but d’améliorer la régularité des lignes et le confort des voyageurs franciliens. Avec plus de 700 trains qui seront ainsi remplacés ou rénovés entre 2016 et fin 2021, il s’agit du plus important programme de modernisation d’un parc de train jamais réalisé sur une période aussi courte en Europe.

Spécialement conçu pour la zone dense, le futur RER-NG va permettre d’améliorer la régularité du RER E prolongé à l’ouest, ainsi que des lignes B et D. Saut technologique majeur, ces nouvelles rames de grande capacité (1 860 passagers) offriront plus de confort aux utilisateurs : vraie climatisation, prises USB, éclairage agréable, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et une vidéo-protection complète. Ce nouveau matériel a fait l’objet d’une étroite collaboration entre Alstom, SNCF et Île-de-France Mobilités. Il possède des plateformes d’échanges spacieuses, une architecture entièrement ouverte (sans séparation entre les voitures) avec des espaces à un niveau aux extrémités du train et d’autres à deux niveaux afin de faciliter la montée et la descente des utilisateurs, ainsi que leur circulation dans la rame.

Dans le cadre du prolongement du RER E vers l’ouest, un marché de 130 rames a été signé pour un investissement de 1,8 milliard d’euros intégralement financé par Île-de-France Mobilités. Elles circuleront dès la mise en service jusqu’à Nanterre-La-Folie en 2022. Une fois l’ensemble du programme réalisé, ce sont 255