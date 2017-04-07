Bilan très prometteur pour les navettes autonomes en expérimentation sur le pont Charles de Gaulle

De nouvelles expérimentations en cours, et à venir

La navette EZ10 d’Easymile a d’ores et déjà été expérimentée par RATP Dev les 16 et 17 mars derniers au sein de l’Université du Texas à Austin dans le cadre du Festival SXSW de musique, du cinéma et des médias interactifs. Elle est également testée du 5 avril au 8 mai à Boulogne sur Mer, via la CTB filiale de RATP Dev et exploitante du réseau Marinéo, en partenariat avec la Ville de Boulogne-sur-Mer et la Communauté d’agglomération du Boulonnais. En région Ile-de-France, c’est au sein du CEA Saclay que les navettes marqueront une prochaine étape pour proposer en mai une desserte interne du site.

La RATP, Île-de-France Mobilités et la Ville de Paris préparent également une nouvelle expérimentation, entre le Château de Vincennes et le Parc floral du bois de Vincennes, qui se mettra en place dans les prochains mois.

La RATP, qui pilote le volet transport public du plan gouvernemental Nouvelle France Industrielle – « Véhicules autonomes », a de nombreuses expertises à faire valoir en la matière : gestion et supervision d’une flotte de véhicules (le Groupe RATP exploite 15 000 bus à travers le monde), ingénierie, exploitation et maintenance de systèmes automatiques dans le ferroviaire.