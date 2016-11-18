Bus ligne 20 : une nouvelle liaison entre Villepinte, Villiers-le-Bel, Gonesse et Arnouville en 30 minutes
Les habitants de l’est du Val d’Oise pourront accéder aux équipements et emplois situés le long du RER B sans avoir à effectuer une correspondance en gare du Nord. Son tracé, long d’une dizaine de kilomètres, traverse 6 communes (Arnouville, Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Roissy-en-France, Tremblay-en-France et Villepinte) et comporte 8 stations.
Grand Paris des Bus et bus hybrides
Cette nouvelle ligne s’inscrit dans le Grand Paris des Bus, plan d’amélioration des réseaux de bus, et accompagne des développements urbains et économiques majeurs. Ce secteur verra aussi arriver dans quelques années le grand complexe EuropaCity et la ligne 17, le métro automatique du Grand Paris Express, avec une gare dans le Triangle de Gonesse.
Elle facilitera l’accès aux zones d’activités comme Paris Nord 2 ou la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.
Les bus hybrides utilisés permettent par ailleurs de faire des économies d’énergie et de réduire leurs émissions de CO2.