Câble 1 : c’est parti pour le premier téléphérique francilien !
Câble 1 : c’est quoi ?
Le Câble 1, c’est un téléphérique et c’est même le premier d’Île-de-France ! Il reliera, à partir de la mi-2025, Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton au long d’un parcours de 4,5 km et 5 stations.
Avec des cabines de 10 places assises, entièrement accessible, le Câble 1 sera naturellement intégré à la tarification francilienne.
Pourquoi un téléphérique ?
Pour répondre aux contraintes particulières de ce territoire qui est traversé par de nombreuses coupures (faisceaux ferroviaires, infrastructures routières) et se singularise par un relief marqué.
Résultat : des zones enclavées éloignées des réseaux de transports lourds (métro ou train) et des bus qui ne parviennent plus à répondre de façon efficace aux besoins des habitants et des employés.
Île-de-France Mobilités prépare le Câble 1
Dès 2022, Île-de-France Mobilités lance la construction du Câble 1
- Le 1er téléphérique d’Île-de-France
- Créteil > Villeneuve-Saint-Georges, via Limeil-Brévannes et Valenton en 17 minutes
- Un parcours de 4,5 km
- 5 stations
- Zone desservie : + de 20 000 habitants, 6 000 emplois
- Entièrement accessible
- Intégré à la tarification francilienne
Pourquoi une liaison par câble ?
- Un territoire traversé de nombreuses coupures : infrastructure routières, faisceaux ferroviaires
- Un relief marqué
Plus d’informations sur https://cable1.iledefrance-mobilites.fr/
Concrètement, cela va changer quoi ?
Innovant et libéré des contraintes de circulation, le Câble 1 apportera une réponse concrète aux difficultés quotidiennes de déplacements des habitants de ces communes du Val-de-Marne et permettra de desservir directement plus de 20 000 habitants et 6 000 emplois.
Quelles stations seront desservies ?
Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve Saint-Georges seront reliées par 5 stations : Créteil – Pointe du Lac, Temps Durables, Émile Zola, Émile Combes et Bois Matar.
Câble 1 : objectif 2025
Le Câble 1, désormais, c’est très concret. Île-de-France Mobilités a signé, le 7 mai dernier, un contrat de 110 millions d’euros en tranche ferme avec le groupement DOPPELMAYER France SAS (mandataire) / SPIE BATIGNOLLES GC / France TRAVAUX / EGIS RAIL / ATELIER SCHALL, pour la conception, la réalisation et la maintenance du Câble 1.
Cette première étape validée, les travaux pourront démarrer dès 2022, pour une mise en exploitation à la mi-2025.