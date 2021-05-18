Câble 1 : c’est parti pour le premier téléphérique francilien !

Câble 1 : c’est quoi ?

Le Câble 1, c’est un téléphérique et c’est même le premier d’Île-de-France ! Il reliera, à partir de la mi-2025, Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton au long d’un parcours de 4,5 km et 5 stations.

Avec des cabines de 10 places assises, entièrement accessible, le Câble 1 sera naturellement intégré à la tarification francilienne.