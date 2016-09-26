Câble A-Téléval concertation publique du 26 septembre au 28 octobre 2016

Cinq rendez-vous sont programmés pour aller à votre rencontre :

station Pointe du Lac : jeudi 29 septembre de 17h à 19h30

quartier Bois Matar : mardi 4 octobre de 16h30 à 19h

quartier Temps Durable : jeudi 6 octobre de 16h30 à 19h

au marché de Valenton : dimanche 9 octobre de 10h à 12h30

quartier Emile Zola : mardi 11 octobre de 16h30 à 19h

Une présentation du projet suivie d’un moment de travail et d’échange est également proposée via deux réunions publiques :

réunion publique à Limeil-Brévannes : jeudi 13 octobre à 19h

réunion publique à Villeneuve-Saint-Georges : jeudi 20 octobre à 19h

L’ensemble de ces rencontres et les réunions publiques sont ouvertes à tous, sans inscription.