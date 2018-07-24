Le premier téléphérique d’Île-de-France franchit une nouvelle étape

Cette nouvelle ligne de transport proposera un temps de parcours de moins de 20 min entre les stations de Bois Matar et Pointe du Lac. Ce mode de transport, fiable et rapide, permet un gain de temps significatif pour les utilisateurs et la réduction du trafic routier sur les routes du secteur. La concertation et les études préliminaires ont permis de faire le choix du meilleur tracé, tout en limitant le plus possible l’impact du projet sur le paysage, les riverains et le milieu naturel. Ce tracé permet également des correspondances facilitées avec le métro et le réseau de bus.

L’approbation par Île-de-France Mobilités du Schéma de Principe, du dossier d’enquête publique, et de la convention de financement des études d’avant-projet permet au projet d’entrer dans la phase concrète et charnière de l’enquête publique menée à partir de fin 2018 ou début 2019. Le coût de ce projet inédit dans la région est estimé à 132 millions d’euros financés par Île-de-France Mobilités, le Conseil Départemental du Val-de-Marne, et la Région Île-de-France.