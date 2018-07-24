Le premier téléphérique d’Île-de-France franchit une nouvelle étape
Un mode de transport innovant, pour répondre à des besoins particuliers
Dans le cadre de son ambitieux projet de développement du réseau de transport, Île-de-France Mobilités développe de nouvelles solutions de mobilité pour répondre aux besoins spécifiques des territoires et permettre aux franciliens de se déplacer plus facilement. Le téléphérique urbain est un mode de transport attractif et innovant qui permet de franchir les coupures urbaines pour desservir des secteurs enclavés et difficile d’accès. Il peut ainsi franchir de façon efficace et à moindre coût les voies ferrées, route, lignes à haute tension, ainsi que les fleuves et les reliefs importants. Le transport par câble est ainsi parfaitement complémentaire avec les modes de transports « traditionnels » Métro, Tram et Bus.
Le cable, un nouveau mode de transport en île-de-France. Il est plus pertinent pour franchir les coupures urbaines. Il favorise l'intermodalité, c'est un téléphérique urbain, il est accessible à tous. Cable- A Téléval
Le Câble A : un projet essentiel pour la desserte du sud du Val-de-Marne
Le Câble A – Téléval reliera les communes de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Il comportera 5 stations pour un parcours de 4,5km en franchissant les lignes ferroviaires TGV et de fret ferroviaire, la route nationale 406 et une ligne à haute tension. L’objectif du projet est derépondre aux besoins croissants en déplacements de la population et de désenclaver les quartiers de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges en les reliant à la ligne 8 du métro et au réseau de bus.
Cette nouvelle ligne de transport proposera un temps de parcours de moins de 20 min entre les stations de Bois Matar et Pointe du Lac. Ce mode de transport, fiable et rapide, permet un gain de temps significatif pour les utilisateurs et la réduction du trafic routier sur les routes du secteur. La concertation et les études préliminaires ont permis de faire le choix du meilleur tracé, tout en limitant le plus possible l’impact du projet sur le paysage, les riverains et le milieu naturel. Ce tracé permet également des correspondances facilitées avec le métro et le réseau de bus.
L’approbation par Île-de-France Mobilités du Schéma de Principe, du dossier d’enquête publique, et de la convention de financement des études d’avant-projet permet au projet d’entrer dans la phase concrète et charnière de l’enquête publique menée à partir de fin 2018 ou début 2019. Le coût de ce projet inédit dans la région est estimé à 132 millions d’euros financés par Île-de-France Mobilités, le Conseil Départemental du Val-de-Marne, et la Région Île-de-France.
Le projet en bref
le Câble A – Téléval, desservira 4 villes(Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes et Créteil) sur un tracé long de 4,5 km jalonné de 5 stations.
Le tracé du Cable A - Téléval, Crétail Pointe du lac, métro 8, Bus 393, 117, 23, K. Bois Matar, Bus J1,J2,G1,G2
Ce mode de transport permettra d’assurer des temps de parcours fiables et réguliers : moins de 20 min entre Bois Matar et Pointe du Lac. Avec des horaires d’ouverture calés sur ceux du métro (5h30 – 1h du matin), et une fréquence de passage entre chaque cabine de moins de 30 secondes, le Câble A pourra transporter jusqu’à 1600 passagers par heure et par direction. La fréquentation attendue est de 12 000 usagers par jour.
Cabine de 10 places, vidéoprotection et bornes d'appel dans chaque cabine, station accessible aux personnes à mobilité réduite.