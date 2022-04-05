Habillage du Câble C1 : voici le résultat de vos votes !
Pour habiller le Câble C1, vous avez choisi le design 3 !
Pour habiller le tout premier téléphérique d'Île-de-France - en réalité plutôt une télécabine, d'ailleurs, on vous explique la différence juste en dessous -, qui circulera entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, vous avez opté pour un design qui "sourit".
Votre future cabine affichera donc une approche graphique dynamique, positive et tout en courbes.
Téléphérique, télécabine : quelles différences ?
Même si le terme générique pour décrire une cabine qui transporte des passagers accrochée à un câble est assez généralement "téléphérique", le futur Câble C1 est en réalité... une télécabine !
Mais alors, comment s'y retrouver ?
- Le téléphérique est, en général, constitué de deux grandes cabines, de très grande capacités, qui fonctionnent sur un mouvement de va et vient, une cabine part dans un sens puis revient dans l'autre sens.
- La télécabine effectue, elle, un mouvement "unidirectionnel", c'est à dire que les cabines se déplacent toujours dans le même sens, en suivant une boucle. Les cabines d'une télécabine affichent de plus petites capacités (10 personnes assises, dans le cadre du projet C1).