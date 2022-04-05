Habillage du Câble C1 : voici le résultat de vos votes !

Pour habiller le Câble C1, vous avez choisi le design 3 !

Pour habiller le tout premier téléphérique d'Île-de-France - en réalité plutôt une télécabine, d'ailleurs, on vous explique la différence juste en dessous -, qui circulera entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, vous avez opté pour un design qui "sourit".

Votre future cabine affichera donc une approche graphique dynamique, positive et tout en courbes.