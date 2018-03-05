Campagne de lutte contre le harcèlement dans les transports

Une campagne largement diffusée

De l’affichage et du digital



Plus de 4 100 affiches seront déployées sur les réseaux RATP et SNCF Transilien, entre le 5 et le 27 mars. Et près de 4 750 affiches seront également visibles dans tous les bus RATP, entre le 5 et le 19 mars. Près de 11 000 affiches sur les réseaux SNCF Transilien, pendant un mois, à compter du 6 mars.

La campagne sera relayée sur les sites internet www.ratp.fr, www.transilien.com, www.iledefrance-mobilites.fr, les applications mobiles SNCF et RATP, les réseaux sociaux (Facebook, SNCF et Île-de-France Mobilités, les blogs de ligne et fils Twitter RATP, Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, SNCF Transilien) et un e-mailing sera envoyé aux abonnés SNCF et RATP. Dans les trains Francilien, les écrans digitaux diffuseront des visuels de la campagne.