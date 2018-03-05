Campagne de lutte contre le harcèlement dans les transports
« Ne minimisons jamais le harcèlement sexuel »
- 87 % des usagères des transports en commun déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement sexiste, de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles ou de viols dans les transports en commun, selon une enquête de la Fnaut en 2016.
- Parmi les femmes interrogées par la Fnaut pour l’étude déjà mentionnée, 46 % ont été dans une situation où elles n’ont pas réagi ou pas pu réagir.
Afin de montrer leur préoccupation et leur engagement dans la lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports, la Région Île-de-France,Île-de-France Mobilités, la RATP et SNCF Transilien lancent une vaste campagne de communication à partir du 5 mars 2018.
Ne minimisons jamais le harcèlement sexuel victimes ou témoins, donnez l'alerte ! agent, appel, téléphone 3117, SMS, application 3117;
Appel et numéro enregistrés même si masqués. Service et appel gratuits. SMS et numéro enregistrés même si masqués. Prix SMS de votre opérateur.
Numéros accessibles 24h/24h - 7/7. Attention, ces numéros ne se substituent pas à ceux des urgences: 15 SAMU | 17 police | 18 pompiers | 112 urgence Europe.
Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les voyageurs sur le sujet, de les responsabiliser et de les associer en montrant que chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre le harcèlement. C’est aussi l’occasion de rappeler les bons réflexes en informant sur les différents outils à disposition pour signaler une situation de harcèlement :
- Le numéro d’alerte : 31 17
- SMS 31 17 7
- L’appli 31 17
- Les bornes d’appel
- Les agents présents dans les transports
Une campagne largement diffusée
De l’affichage et du digital
Plus de 4 100 affiches seront déployées sur les réseaux RATP et SNCF Transilien, entre le 5 et le 27 mars. Et près de 4 750 affiches seront également visibles dans tous les bus RATP, entre le 5 et le 19 mars. Près de 11 000 affiches sur les réseaux SNCF Transilien, pendant un mois, à compter du 6 mars.
La campagne sera relayée sur les sites internet www.ratp.fr, www.transilien.com, www.iledefrance-mobilites.fr, les applications mobiles SNCF et RATP, les réseaux sociaux (Facebook, SNCF et Île-de-France Mobilités, les blogs de ligne et fils Twitter RATP, Île-de-France Mobilités, Région Île-de-France, SNCF Transilien) et un e-mailing sera envoyé aux abonnés SNCF et RATP. Dans les trains Francilien, les écrans digitaux diffuseront des visuels de la campagne.
Une campagne également portée par les agents sur le terrain
Les 5 et 6 mars, 3 stands animés par des agents RATP seront installés dans la station Saint-Lazare (lignes 3, 9 ,13 et 14) et Gare de Lyon (RER A, lignes 1 et 14.) afin de proposer un lieu d’échange et de sensibilisation aux voyageurs :
- le 5 mars matin de 8h45 à 11h15 à Gare de Lyon ;
- le 6 mars matin de 8h45 à 11h00 à Gare de Lyon et à Saint-Lazare
Plus de 55 000 dépliants d’information seront disponibles aux comptoirs d’information des stations et gares de la RATP et SNCF Transilien. Ces dépliants destinés à tous les voyageurs, rappellent les bons réflexes pour donner l’alerte en tant que victime ou témoin d’une agression.
Un dispositif de sensibilisation qui va perdurer
Des messages d’information sur les moyens d’alerte en cas de harcèlement sexuel seront diffusés dans les gares et stations via 3 000 écrans d’information en temps réel avec des annonces diffusées dans les espaces RATP et SNCF.
15 142 stickers sont déjà apposés dans les trains du réseau SNCF :
- dans l’ensemble des trains et RER Transilien,
- dans toutes les gares d’Île-de-France.
