Carte interactive de la progression des tunneliers du prolongement de la ligne 14 du Métro

Les tunneliers effectuent à la fois le creusement du sous-sol, le soutènement des terrains traversés et la construction proprement dite du tunnel. Ils fonctionnent 24/24h, 6/7 jours.

Vous pouvez suivre leur progression à partir d’une carte interactive sur le site du projet du prolongement de la ligne 14.

La position de chaque tunnelier est mise à jour toutes les deux semaines de manière à visualiser une progression suffisante, soit environ 150 mètres à raison de 12 mètres en moyenne par jour. Un compteur indique le nombre de mètres de tunnels creusés sur les 5800 prévus au total.