Carte interactive de la progression des tunneliers du prolongement de la ligne 14 du Métro
Les tunneliers effectuent à la fois le creusement du sous-sol, le soutènement des terrains traversés et la construction proprement dite du tunnel. Ils fonctionnent 24/24h, 6/7 jours.
Vous pouvez suivre leur progression à partir d’une carte interactive sur le site du projet du prolongement de la ligne 14.
La position de chaque tunnelier est mise à jour toutes les deux semaines de manière à visualiser une progression suffisante, soit environ 150 mètres à raison de 12 mètres en moyenne par jour. Un compteur indique le nombre de mètres de tunnels creusés sur les 5800 prévus au total.
Prolongement de la ligne 14 du métro
Première étape du métro automatique du Nouveau Grand Paris, le prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen a pour objectif prioritaire de désaturer la ligne 13. Avec 4 nouvelles stations (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen RER et Mairie de Saint-Ouen), la ligne 14 desservira des quartiers du nord-ouest métropolitain en plein développement.