Carte interactive : des nouvelles pistes cyclables pour un déconfinement à vélo

Ainsi, pour favoriser l'utilisation du vélo par les Franciliens à la suite du déconfinement, des pistes cyclables provisoires ont été mises en place. Si certaines de ces pistes ont pu être empruntées par les cyclistes dès le 11 mai, ce réseau va se déployer plus largement à compter du 18 mai avec près de 50 kilomètres de pistes supplémentaires, puis près de 150 kilomètres courant juin. Plus qu'une mesure provisoire, ce dispositif a aussi pour rôle de poser les jalons d’un développement plus massif et pérenne l’usage du vélo en Île-de-France.

Pour vous aider à pédaler en toute sécurité, une carte interactive est désormais disponible sur le site Smart Services de la Région Île-de-France. Cette dernière vous permettra de trouver les aménagements cyclables pérennes et temporaires pour ainsi que de nombreux autres services (réparateurs, parkings à vélo, etc…).