Challenge Information Voyageurs : découvrez les lauréats 2019 !
Le podium du Challenge Information Voyageurs 2019
Île-de-France Mobilités a dévoilé le nom des lauréats 2019 lors de la soirée palmarès. Ces lauréats se sont vu proposer la signature d’une convention de financement avec Île-de-France Mobilités et un accompagnement de type coaching pour mettre en place leur solution sur le territoire francilien.
1er prix : Une technologie de pointe pour optimiser les trajets des voyageurs en situation perturbée – Geotwin
L'équipe de Geotwin avec Stéphane Beaudet
Se basant sur les dernières avancées technologiques, Geotwin propose une refonte profonde des algorithmes de recommandation d’itinéraires alternatifs en tenant compte de la projection du réseau dans le futur (report de flux notamment). Leur solution permet ainsi de prévenir les phénomènes d’engorgement et de sur-incident en cas de situation perturbée.
Témoignage : « L’outil décisionnel développé par GeoTwin permet à Île-de-France Mobilités de prendre des décisions de redistribution en temps réel de la charge de trafic sur ses réseaux. Il présente d’autres potentialités intéressantes notamment son intégration aux applications de MaaS. L’étude, a permis, grâce à un travail approfondi d’algorithmes, d’établir des propositions d'itinéraires alternatifs tenant compte des risques de surcharge (état actuel du réseau et futur au vu des redirections proposées) et ainsi de prévenir les phénomènes d’engorgement et de sur-incident en cas de situation perturbée. »
2ème prix : L’information voyageurs en temps réel – Nextérité
L'équipe de Nextérité avec Stéphane Beaudet
Nextérité fournit des services d’information de mobilité en temps réel grâce à des algorithmes sémantiques et d’Intelligence Artificielle. Leur solution NextAlert, un moteur collaboratif d’information de transport en temps réel, évalue les conditions de transport auprès de différentes sources, dont les réseaux sociaux, afin de fournir une information voyageurs fiable, précise, en temps-réel et d’informer les voyageurs pas SMS des perturbations du réseau.
Témoignage: « Le Challenge d’Ile-de-France Mobilités a été intense et passionnant : intense, car il a fallu mettre en place un service d’alerte trajet très rapidement dans un contexte de grèves ; passionnant, car il nous a permis d’expérimenter avec des Franciliens de tous profils et de valider concrètement les fonctionnalités clés d’une application d’alerte trajet efficace et facile d’usage. Cette nouvelle version d’alerte trajet pour les voyageurs constitue désormais un module supplémentaire de notre moteur d’informations de mobilité NextAlert. Merci à l’équipe du Challenge pour son soutien et sa réactivité ! Nous espérons que ce service NextAlert Trajet pourra être utilisé en Île-de-France à l’avenir. »
3ème prix : Une plateforme de mobilité multimodale intelligente, permettant le regroupement de courses VTC/Taxis – Uppli
L'équipe d'Uppli
Uppli développe une plateforme de mobilité multimodale intelligente, offrant un service dynamique de calcul de trajet multimodaux. Leur solution LaPoole permet de regrouper des courses de VTC/Taxis entre plusieurs voyageurs, proposant ainsi une alternative supplémentaire en cas de situation perturbée.
Témoignage : « C'est pour Uppli une immense fierté d'avoir été parmi les lauréats 2019 du Challenge Information Voyageur. Nous remercions Île-de-France Mobilités pour les moyens mis à disposition qui nous ont permis de faire grandir notre solution « LaPoole » grâce notamment aux partenariats insufflés par IDFM permettant d'accélérer le développement de nos offres de services ainsi qu'à l'accompagnement fourni sur les levées de fonds qui a rendu possible une ambitieuse perspective d'évolution de notre produit et de son business model. Pour Uppli, encore jeune start-up, ce challenge est un réel atout pour la suite de notre développement notamment grâce à la caution de référence d'un acteur incontournable de la mobilité tel qu’Île-de-France Mobilités. Merci ! »
Prix coup de cœur du jury : L’entraide entre voyageurs dans les transports pour faciliter la mobilité de tous – Faciligo
L'équipe de Faciligo
Avec sa solution d’entraide entre voyageurs, Faciligo a séduit le Jury du challenge qui lui a décerné un prix coup de cœur. Faciligo met en relation des voyageurs à mobilité réduite ou en situation de fragilité avec des voyageurs soucieux de prêter main forte, pour faciliter la mobilité de tous sur tous type de trajets.
La cérémonie de remise des prix du challenge, au cours de laquelle a été dévoilé le podium, s’est tenue le 17 octobre dernier, en présence de Stéphane Beaudet, vice-président de la région Île-de-France. Ce fut l’occasion de réunir les acteurs de l’innovation et de la mobilité en Île-de-France.
L’équipe du challenge remercie tous les participants, ainsi que tous ceux ayant contribué à la réussite de cette première édition !