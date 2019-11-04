Challenge Information Voyageurs : découvrez les lauréats 2019 !

Se basant sur les dernières avancées technologiques, Geotwin propose une refonte profonde des algorithmes de recommandation d’itinéraires alternatifs en tenant compte de la projection du réseau dans le futur (report de flux notamment). Leur solution permet ainsi de prévenir les phénomènes d’engorgement et de sur-incident en cas de situation perturbée.

Témoignage : « L’outil décisionnel développé par GeoTwin permet à Île-de-France Mobilités de prendre des décisions de redistribution en temps réel de la charge de trafic sur ses réseaux. Il présente d’autres potentialités intéressantes notamment son intégration aux applications de MaaS. L’étude, a permis, grâce à un travail approfondi d’algorithmes, d’établir des propositions d'itinéraires alternatifs tenant compte des risques de surcharge (état actuel du réseau et futur au vu des redirections proposées) et ainsi de prévenir les phénomènes d’engorgement et de sur-incident en cas de situation perturbée. »

2ème prix : L’information voyageurs en temps réel – Nextérité