Choisissez le design du métro des futures lignes 15, 16 et 17
Un design au service du voyageur, avec des trains :
- Accessibles : des portes larges permettent de monter et descendre du train rapidement et sans danger. L’accès aux Personnes à Mobilité Réduite est possible sur l’intégralité de la rame et des espaces sont réservés aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes avec des enfants en poussette ou bagages
- Confortables : la ventilation, la température et l’éclairage sont contrôlés et modulés suivant l’heure pour créer une ambiance apaisante. De plus, L’éclairage en plateforme est renforcé au moment de la montée et de la descente des voyageurs. Le parebrise extra large offre une vue panoramique sur l’avancée en tunnel et les stations.
- Modernes et connectés : de larges et nombreux écrans d’information dynamique sont intégrés sur toute la longueur de la rame et l’ensemble de l’information voyageurs est mise en cohérence avec celle du réseau. Des prises USB proposent donc un moyen de recharger son téléphone portable pour continuer à utiliser ses moyens de communication pendant son déplacement.
- Sécurisés : des éclairages sous les sièges renforcent la perception d’un espace sécurisé et les rames sont vidéo-protégées à 100%.
Une commande historique pour le réseau d’Île-de-France Mobilités
Avec 200 km de lignes supplémentaires et 68 nouvelles gares, le Grand Paris Express est un projet structurant pour l’Île-de-France qui facilitera les déplacements de banlieue à banlieue. Pour l’exploitation des lignes 15, 16, et 17, Île-de-France Mobilités et la Société du Grand Paris ont commandé jusqu’à 183 nouvelles rames, conçues par Alstom.
Ces nouveaux métros à roulement fer de grande capacité pourront circuler jusqu’à 110 km/h en mode automatique sans conducteur et seront constitués de rames de 6 voitures sur la ligne 15, et de 3 voitures sur les lignes 16 et 17. Les premières rames, sortiront d’usine dès 2022 pour les premières mises en service commercial prévues à l’horizon 2024.
Ces rames seront mises à dispositions des futurs opérateurs par Île-de-France Mobilités qui disposeront ainsi d’un matériel de nouvelle génération, bénéficiant des dernières technologies et offrant des performances élevées. L’expérience de voyage alliera confort et rapidité.
Découvrez le résultat de la consultation qui a eu lieu en décembre 2018 :
Vous avez choisi ! Voici le visage du futur métro des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express. Île-de-France Mobilités a lancé l'acquisition des 53 premières rames (680 millions d'€)
Merci ! vous avez été près de 13 000 à voter pour choisir le design du métro des lignes 15, 16 et 17