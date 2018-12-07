Choisissez le design du métro des futures lignes 15, 16 et 17

Une commande historique pour le réseau d’Île-de-France Mobilités

Avec 200 km de lignes supplémentaires et 68 nouvelles gares, le Grand Paris Express est un projet structurant pour l’Île-de-France qui facilitera les déplacements de banlieue à banlieue. Pour l’exploitation des lignes 15, 16, et 17, Île-de-France Mobilités et la Société du Grand Paris ont commandé jusqu’à 183 nouvelles rames, conçues par Alstom.

Ces nouveaux métros à roulement fer de grande capacité pourront circuler jusqu’à 110 km/h en mode automatique sans conducteur et seront constitués de rames de 6 voitures sur la ligne 15, et de 3 voitures sur les lignes 16 et 17. Les premières rames, sortiront d’usine dès 2022 pour les premières mises en service commercial prévues à l’horizon 2024.

Ces rames seront mises à dispositions des futurs opérateurs par Île-de-France Mobilités qui disposeront ainsi d’un matériel de nouvelle génération, bénéficiant des dernières technologies et offrant des performances élevées. L’expérience de voyage alliera confort et rapidité.