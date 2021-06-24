RER B : choisissez le design de votre nouveau train

Le MI20, à partir de novembre 2025, ce sera :

146 rames de nouvelle génération qui font grandir le confort des usagers (vidéosurveillance, climatisation, informations voyageurs dynamiques optimisée) et sont adaptées aux besoins spécifiques de la ligne B

Des rames qui mesurent 104 mètres de long, organisées en 7 voitures courtes (contre des rames actuelles de 4 voitures), afin de répondre aux contraintes de lacunes avec de nombreux quais en courbe de la ligne

Des voitures plus larges et à 2 niveaux (en fonction des contraintes d'emports UFR et de positionnement d'équipement en toiture)

+20 % de places assises par rapport aux rames MI79/MI84 rénovées actuelles et 1070 places totales

Et la moitié des places accessibles de plain pied

26 % de sièges prioritaires

Et bien sûr : des prises USB pour recharger vos appareils, des écrans d'information larges et nombreux, une température ajustée en fonction de la situation, un éclairage apaisant et des rames vidéo-protégées à 100 %.

En parallèle le déploiement de ces rames MI20 sur la ligne B en 2025 nécessitera des adaptations importantes des infrastructures (hauteur de quais, renforts d’alimentation électriques) mais également des ateliers de maintenance (création d’un nouvel atelier à Mitry et adaptation de l’atelier existant à Massy).

Alors, pour quel RER B allez-vous voter ?