RER B : choisissez le design de votre nouveau train
À partir du mois de novembre 2025, soit 3 ans plus tôt que prévu au calendrier initial, un nouveau train arpentera la ligne du RER B : c'est le MI20.
Ce nouveau matériel roulant, Île-de-France Mobilités l'a voulu au plus proche de vos attentes : plus accessible, plus spacieux, plus confortable.
Et parce que ce train sera au service des Franciliens, nous lançons une grande consultation : vous allez pouvoir voter pour le design de votre nouveau RER B !
"Visage" du train, organisation intérieure et esthétique : nous vous proposons de choisir entre 3 identités pour votre futur RER B. Trois identités qui mettent en valeur, chacune à leur manière, les fondamentaux de ce nouveau train du quotidien.
La consultation a lieu jusqu'au 31 juillet 2021.
Intérieur, extérieur : à vous de voter !
La consultation porte sur le design extérieur et des éléments de l'aménagement intérieur.
Bout-avant : qu'en pensez-vous ?
À l'extérieur, vous allez pouvoir choisir entre 3 propositions de "bout-avant" (c'est le "visage" du train)
Laquelle préférez-vous ?
Quel aménagement intérieur choisirez-vous ?
À l'intérieur, vous aurez le choix entre 3 "packs" d'aménagements qui comportent des sièges, des barres de préhension (pour vous tenir) et des éclairages différents.
Le point sur le MI20
Le MI20, à partir de novembre 2025, ce sera :
- 146 rames de nouvelle génération qui font grandir le confort des usagers (vidéosurveillance, climatisation, informations voyageurs dynamiques optimisée) et sont adaptées aux besoins spécifiques de la ligne B
- Des rames qui mesurent 104 mètres de long, organisées en 7 voitures courtes (contre des rames actuelles de 4 voitures), afin de répondre aux contraintes de lacunes avec de nombreux quais en courbe de la ligne
- Des voitures plus larges et à 2 niveaux (en fonction des contraintes d’emports UFR et de positionnement d’équipement en toiture)
- +20 % de places assises par rapport aux rames MI79/MI84 rénovées actuelles et 1070 places totales
- Et la moitié des places accessibles de plain pied
- 26 % de sièges prioritaires
- Et bien sûr : des prises USB pour recharger vos appareils, des écrans d'information larges et nombreux, une température ajustée en fonction de la situation, un éclairage apaisant et des rames vidéo-protégées à 100 %.
En parallèle le déploiement de ces rames MI20 sur la ligne B en 2025 nécessitera des adaptations importantes des infrastructures (hauteur de quais, renforts d’alimentation électriques) mais également des ateliers de maintenance (création d’un nouvel atelier à Mitry et adaptation de l’atelier existant à Massy).