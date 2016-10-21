Choix du tracé Nord et de la station « Grands Pêchers » pour le prolongement du métro ligne 1
Le choix de faire passer le prolongement de la ligne 1 par la station Grands Pêchers présente l’avantage de desservir à la fois les habitants de Montreuil et de Fontenay-sous-Bois. Ce choix présente plusieurs atouts : des temps de travaux bien inférieurs et des impacts moins importants pour les habitations et la circulation.
Le prolongement en quelques chiffres
- 3 nouvelles stations sur le Métro ligne 1
- 5 km environ de tracé
- Un métro toutes les 1min 45 à l’heure de pointe du matin
- 6-7 min environ de trajet entre Château de Vincennes et Val de Fontenay
- 3 stations et choix du tracé au Nord
Le prolongement du Métro ligne 1 depuis Château de Vincennes comptera trois nouvelles stations :
- une station aux Rigollots (Fontenay-sous-Bois) ;
- une station intermédiaire aux Grands Pêchers (Montreuil)
- un terminus à Val de Fontenay (Est ou Sud).
De nombreuses correspondances avec le réseau de transport
- Train-rer A
- Train-rer E
- Métro ligne 15
- Futur prolongement du tram 1
- Et de nombreuses lignes de bus
Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), la Région, l’Etat et l’ensemble des partenaires (Département, Villes, RATP) vont ainsi poursuivre le projet sur les bases de ce tracé unique. Île-de-France Mobilités va poursuivre les études permettant de réaliser le dossier d’enquête publique. L’enquête publique est envisagée pour 2018.
