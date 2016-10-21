Choix du tracé Nord et de la station « Grands Pêchers » pour le prolongement du métro ligne 1

Le choix de faire passer le prolongement de la ligne 1 par la station Grands Pêchers présente l’avantage de desservir à la fois les habitants de Montreuil et de Fontenay-sous-Bois. Ce choix présente plusieurs atouts : des temps de travaux bien inférieurs et des impacts moins importants pour les habitations et la circulation.

Le prolongement en quelques chiffres

  •  3 nouvelles stations sur le Métro ligne 1
  • 5 km environ de tracé
  • Un métro toutes les 1min 45 à l’heure de pointe du matin
  • 6-7 min environ de trajet entre Château de Vincennes et Val de Fontenay
  • 3 stations et choix du tracé au Nord

Le prolongement du Métro ligne 1 depuis Château de Vincennes comptera trois nouvelles stations :

  •  une station aux Rigollots (Fontenay-sous-Bois) ;
  • une station intermédiaire aux Grands Pêchers (Montreuil)
  • un terminus à Val de Fontenay (Est ou Sud).

De nombreuses correspondances avec le réseau de transport

  •  Train-rer A
  • Train-rer E
  • Métro ligne 15
  • Futur prolongement du tram 1
  • Et de nombreuses lignes de bus

Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), la Région, l’Etat et l’ensemble des partenaires (Département, Villes, RATP) vont ainsi poursuivre le projet sur les bases de ce tracé unique. Île-de-France Mobilités va poursuivre les études permettant de réaliser le dossier d’enquête publique. L’enquête publique est envisagée pour 2018.

