COB mode d’emploi : à la découverte d’un centre opérationnel bus

Un Centre Opérationnel Bus, c’est quoi ?

Au quotidien, les agents l’appelle le « COB » et sous cet acronyme technique, c’est le centre névralgique de votre ligne de bus qui s’anime.

Car le Centre Opérationnel Bus est essentiel à vos transports du quotidien : l’alimentation et le nettoyage des bus, leur remisage et leur maintenance mais également l’accueil et l’administration des personnels, l’organisation du service.

Les COB peuvent accueillir de 20 à 300 bus.