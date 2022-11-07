Comité des partenaires de la mobilité : inscrivez-vous

Le comité des partenaires de la mobilité, c'est quoi ?

Le Comité des partenaires de la mobilité est un organe consultatif qui, depuis vingt ans favorise le dialogue entre les acteurs de la mobilité et apporte à tous une meilleure compréhension mutuelle des enjeux du secteur.

Le Comité des partenaires de la mobilité est consulté avant chaque conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités pour émettre un avis sur les dossiers à l’ordre du jour.