Comité des partenaires de la mobilité : inscrivez-vous
Vous êtes intéressés par les transports en commun franciliens et souhaitez donner votre avis sur leur évolution ? Île de France Mobilités propose à deux Franciliens usagers des transports, d’intégrer le Comité des partenaires de la mobilité, composé également de représentants de syndicats, d‘employeurs, d’associations d’usagers et d’élus locaux.
Le comité des partenaires de la mobilité, c'est quoi ?
Le Comité des partenaires de la mobilité est un organe consultatif qui, depuis vingt ans favorise le dialogue entre les acteurs de la mobilité et apporte à tous une meilleure compréhension mutuelle des enjeux du secteur.
Le Comité des partenaires de la mobilité est consulté avant chaque conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités pour émettre un avis sur les dossiers à l’ordre du jour.
Comment intégrer le Comité des partenaires de la mobilité ?
Si vous souhaitez devenir membre de cette instance, transmettez votre candidature (une lettre de motivation et un CV) à l’adresse suivante : [email protected]
Le tirage au sort se fera parmi les candidatures complètes.
Votre dossier de candidature doit être adressé au plus tard le 17 octobre 2025.
Un (vrai) engagement
En devenant membre du Comité des partenaires, vous vous engagez à participer à toutes les séances, qu’elles soient en présentiel et/ou en distanciel. Le Comité se réunit environ 6 fois par an, en journée et les réunions durent 2 à 3 heures. Le mandat est d’une durée de 3 ans non renouvelable.
Vous vous engagez également au respect de la confidentialité des dossiers et des débats.
La fonction de membre du Comité des partenaires de la mobilité, comme toute autre fonction de membre d’une instance d’Île-de-France Mobilités, n’est pas rémunérée et ne fait l’objet d’aucun défraiement.
N’hésitez pas à candidater pour cette belle aventure dans le monde des transports.